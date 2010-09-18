ГОЛОВНЕ на 18 вересня

Основні події сьогоднішнього дня



Міжнародні відносини



Україна готова створювати з Росією низку спільних підприємств у різних галузях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив учора пізно ввечері під час зустрічі з Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у резиденції президента Російської Федерації «Завідово» у Тверській області.

«Є, мені зараз доповідають наші співголови комісій з уряду за різними напрямками, напрацьована дуже велика кількість пропозицій по створенню спільних підприємств у цілій низці галузей. Треба робити серйозні рішення. Ми готові», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також повідомив, що за перше півріччя товарообіг між країнами зріс на більш ніж 70%. «Це і експорт, і імпорт в обидві сторони йде. У сумі це близько 20 млрд. доларів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, при цьому уточнивши, що не знає, як розраховується ця сума в Росії.

Він подякував російській стороні за те, що за кілька місяців знято дуже багато бар'єрів у торгівлі між країнами.

«Товар пішов, товаровиробники відчули, що ухвалені серйозні політичні рішення, і чиновники розуміють, що потрібно, як кажуть, відкрити шлюзи. Час, коли грали цим інструментом із обох сторін - багато не буду говорити на цю тему, - але цей час минув», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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На 47-му засіданні Економічної ради Співдружності Незалежних Держав українська делегація запропонувала своїм партнерам активніше інвестувати в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України Андрій КЛЮЄВ, про це він заявив в інтерв'ю журналістам. А.КЛЮЄВ очолював українську делегацію на засіданні у Москві 17 вересня.

«У нас багато вигідних інвестиційних пропозицій, наприклад, в рамках Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тому ми плануємо провести інвестиційний форум, на який запросимо представників національних інвестиційних агентств, зацікавлених міністерств і відомств, регіонів і ділових кіл країн СНД», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім цього, він нагадав, що під час неформальної зустрічі глав держав СНД у липні в Ялті, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував партнерам України взяти участь у розвитку транспортної інфраструктури, будівництва і реконструкції стадіонів, готелів та в інших проектах. Президент України також запросив держави СНД взяти участь в реалізації інвестиційних проектів в Автономній Республіці Крим, додав перший віце-прем'єр.

Крім того, А.КЛЮЄВ нагадав, що ці питання обговорювалися в ході проведення Першого міжнародного інвестиційного форуму в Ялті в липні цього року - Україна запропонувала щорічно проводити міжнародні «Ялтинські ділові зустрічі». В даний час ведеться підготовка відповідних регламентних документів, додав він.

ПЕК



Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на успішний результат переговорів із Російською Федерацією щодо зміни формули утворення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

«Коли ми підпишемо нову угоду, тоді прийду до вас у студію і скажу, що ми знайшли спільну мову. ...Ми не говоримо, що нам потрібні якісь поступки. Нам потрібні рівноправні угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, сьогодні, коли в країні склалася стабільна фінансово-економічна ситуація, уряд має запас часу, щоб переконати РФ у необхідності змінити згадану формулу. «У нас є час, і ми будемо наполегливо працювати з Росією, не будучи затиснутими часом і умовами», - заявив прем'єр-міністр.

М.АЗАРОВ також зазначив, що сьогодні оптимальною для українських хімічних підприємств є ціна на газ у 170-180 доларів за тисячу кубометрів, а для металургійних - не вище 210 доларів.

Водночас, коментуючи заяву заступника голови Держдуми РФ, президента Російського газового товариства Валерія ЯЗЄВА про те, що про зміну формули на переговорах мова не йде і йти не може, М.АЗАРОВ заявив: «Ми його поважаємо, але ми із ним переговорів не ведемо. Ми наполегливо розмовляємо із керівництвом Росії. Саме з керівництвом уряду - із тими, хто в уряді відповідає за постачання газу», - сказав голова Кабміну.

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У Києві біля Посольства Федеративної Республіки Німеччина екологи збудували гірку “ядерних відходів” на знак протесту проти планів українського та німецького урядів подовжити експлуатацію ядерних реакторів у терміни, що перевищують проектні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного екологічного центру України, гірку консервних бляшанок з наклейками знаку радіоактивної небезпеки збудували перед Посольством ФРН активісти центру. Бляшанки символізували радіоактивні відходи, що утворюються під час роботи атомних електростанцій і які немає можливості безпечно утилізувати.

Цією акцією українські активісти підтримали німецьких громадян, які у цей же час оточили Рейхстаг і вимагали від німецького уряду не подовжувати терміни експлуатації старих реакторів.

“Подовження термінів експлуатації старих ядерних блоків несе підвищену небезпеку ядерних аварій на АЕС та збільшує вартість виведення реактора з експлуатації. За кілька місяців в Україні завершиться термін експлуатації першого блоку Рівненської атомної електростанції, і урядовці будуть змушені прийняти рішення, продовжити термін його роботи чи закрити. Продовження роботи тільки погіршить його стан і середовища, підвищить ризик значної аварії”, - заявив учасник акції, координатор енергетичних програм Національного екологічного центру України Дмитро ХМАРА.

Він додав, що на сьогодні жодна країна не має можливості переробляти або захоронювати ядерні відходи без шкоди для навколишнього середовища.

“Якщо примусити атомні електростанції платити за ту шкоду, яку вони завдають природі, або за те, щоб якісно поховати відходи, то атомна енергетика стане економічно непривабливою. І саме тому урядовці та атомники хочуть якомога довше відстрочити ці платежі, подовжуючи термін експлуатації та перекладаючи проблему на наступні покоління ”, - пояснив Д.ХМАРА.

Учасники акції вважають, що в Україні замість розвитку атомної енергетики доцільніше було впроваджувати енергозберігаючі технології, бо вони значно дешевші, сприяють покращенню екологічної ситуації в країні та підвищують енергетичну безпеку держави, оскільки зменшують необхідність закуповувати паливо в інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року уряд Німеччини вирішив подовжити термін експлуатації АЕС у середньому на 12 років, незважаючи на те, що якісної схеми захоронення відпрацьованого ядерного палива країна не має. Це рішення обурило німецьких екологів, які вимагають від уряду змінити його. Раніше Німеччина планувала до 2021 року відмовитися від атомних електростанцій на користь відновлювальних джерел енергії. Зараз в Німеччині працюють 17 атомних реакторів.

Банки



Експертно-аналітична рада наступного тижня дасть рекомендації уряду щодо банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«На наступний тиждень призначене засідання експертно-аналітичної ради, яка розглядатиме ситуацію в цьому банку і рекомендуватиме уряду, яке рішення треба ухвалити», - повідомив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що уряд уважно прислухається до рекомендацій фахівців Міжнародного валютного фонду і Світового банку, які входять до складу ради.

«Там є одна позиція - проведення міжнародного аудиту, який має підтвердити, чи є там (у банку «Надра» – УНІАН) на 4 млрд. майна, чи ні, і яка його ринкова ціна», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО 19 серпня заявив, що у вересні на засіданні експертно-аналітичної ради буде розглянуте питання щодо докапіталізації банку «Надра».

Банк «Надра» підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов'язань з торгового фінансування з 13 банками і фінансовими установами-кредиторами на суму 41 млн. дол. США.

У червні п.р. М.АЗАРОВ пообіцяв, що до кінця поточного року у трьох державних банках «Надра», «Укргазбанк» і «Київ» буде налагоджено стабільну роботу.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,692 млрд. грн., зобов'язання – 22,37 млрд. грн., власний капітал – 479,257 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» за підсумками другого кварталу 2010 року одержав прибуток у розмірі 4,563 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку становив 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Кримінал



У Дніпропетровську в кафе «Паппіроні», в якому внаслідок вибуху вчора постраждало двоє бізнесменів, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

„Внаслідок вибуху постраждало двоє відвідувачів, яких з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Руйнувань внаслідок вибуху немає, пошкоджено одне крісло. Правоохоронними органами проводиться розслідування”, - повідомляє прес-служба МНС.

Як повідомляв УНІАН, вдень 17 вересня у Дніпропетровську було скоєно замах на відомого бізнесмена Геннадія КОРБАНА.

Інцидент стався о 14.20 у кафе «Паппіроні», розташованому на вулиці Яворницького, 12б (район Центрального парку ім. Шевченка), де перебували Г.КОРБАН та його знайомий, за даними джерела у правоохоронних органах, дніпропетровський бізнесмен Геннадій АКСЕЛЬРОД.

За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій спрацював під диваном на літньому майданчику, де відпочивали обидва чоловіки. За попередніми даними, внаслідок вибуху один із чоловіків отримав черепно-мозкову травму, інший – опіки. Також постраждали дві дівчини, які проходили поруч.

За фактом вибуху в кафе слідчим відділом Жовтневого райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції порушено кримінальну справа за ст. ст. 15, 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (замах на скоєння умисного вбивства).

АПК



Проведення виїзних ярмарків сільськогосподарських продуктів разом з інтервенціями з Держкомрезерву, в разі необхідності, допоможе подолати ажіотаж, який спостерігається щодо деяких продуктів харчування, та надасть можливість громадянам купувати продукти безпосередньо у виробників за цінами, набагато нижчими, ніж у торгівельних мережах.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому наголосив прем‘єр-міністр Микола Азаров під час відвідання ярмарку сільськогосподарських продуктів у Печерському районі міста Києва.

«Нам потрібно, щоб населення заспокоїлося. Зараз на прикладі цього ярмарку видно, що черг немає. Картоплю можна купити по 3,50, гречку – по 8 грн. Запасів всіх продуктів у нас більш ніж достатньо. Незважаючи навіть на те, що врожай цього року зібрали менший, ніж торік. Нам не тільки самим вистачить, нам вистачить на допомогу Грузії, Вірменії та іншим країнам, які зараз звернулися до нас по допомогу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Глава ряду доручив Київській міській державній адміністрації посилити роботу з організації та проведення ярмарків в усіх районах столиці, постійно розширювати асортимент та обсяги товарів.

Згідно з розпорядженням уряду, у всіх районах Києва протягом трьох тижнів проходить 70 сезонних ярмарків сільськогосподарських продуктів.

Будівництво



Віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ обіцяє, що до кінця року уряд виділить кошти, передбачені на будівництво об'єктів до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live на телеканалі «Україна».

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що спочатку року Кабмін обіцяв виділити 23 млрд. грн. на проведення будівельних робіт. За його словами, ця сума складається «з двох частин: основне будівництво - 10 мільярдів і дорожнє будівництво - 13 мільярдів».

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що з 10 млрд. на сьогодні профінансовано 6.

«Залишилося чотири. Всі гроші до копійки будівельники отримають до кінця року», - додав віце-прем'єр-міністр.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що поточного року "дорожніх" коштів буде виділено 8,5-9 млрд.

«Тут ми трошки відстали з графіку», - визнав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, уряд «переконав УЕФА, що ми не побудуємо всі дороги». При цьому додав, що основні дороги будуть готові до Євро-2012.

Надзвичайні ситуації



У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт вибуху на десантному кораблі «Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, начальник військових прокуратур Генпрокуратури Юрій ВІЙТЄВ зазначив, що розслідуванням цього інциденту займається військова прокуратура Південного регіону, однак про подробиці нещасного випадку йому ще не доповідали.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у Міністерстві оборони України, учора під час проведення бойових стрільб по наземним цілям, що проходили на кримському полігоні «Опук» в рамках активної фази військових навчань “Взаємодія-2010”, внаслідок вибуху на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” Військово-Морських Сил Збройних сил України двох артилерійських боєприпасів важкі поранення отримали чотири військовослужбовці зі складу екіпажу.

Погода



У Криму скасували обмеження на відвідини гірничо-лісової зони організованими групами туристів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Міністерстві курортів і туризму АРК.

Відповідне рішення ухвалене Міжвідомчим оперативним штабом з проведення заходів і мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежною безпекою.

Обмеження на відвідини гірничо-лісової зони Криму для організованих груп туристів скссовано "за умови проведення туроператорами додаткових інструктажів про дотримання правил пожежної безпеки".

Як повідомляв УНІАН, з кінця липня 2010 р. у Криму було заборонено в'їзд транспортних засобів на територію лісопаркових зон з метою профілактики виникнення пожеж. З 1 серпня 2010 р. у лісах Криму було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. 6 серпня Рада міністрів АРК заборонила відвідини лісів. Штормове попередження у зв'язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжене до 19 вересня.

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Завтра в декількох регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 19 вересня мінлива хмарність. Вночі у центральних областях та на півночі Лівобережжя, вранці та вдень у карпатському регіоні, на Хмельниччині, Вінниччині та Одещині короткочасні дощі, окремі грози, у Карпатах подекуди сильний дощ.

На решті території держави без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 15-20°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°, на півдні та сході до 29°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.

18 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 18°.





Головне за 18 вересня читати http://economics.unian.net/ukr/detail/60046



(УНІАН)

