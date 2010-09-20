Анонс на 20 вересня

* Почнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Круглий стіл на тему: «Дотримання порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в Київській області». Захід присвячений забезпеченню прозорого і обгрунтованого процесу тарифоутворення на комунальні послуги в Київській області напередодні нового опалювального сезону. Також обговорюватимуться проблемні питання зловживання монопольним положенням на ринку житлово-комунальних послуг.

* Прес-конференція на тему: «Нова ціна на російський газ для України - нова стратегія енергетичних відносин між Україною і Росією?". Запрошені: Володимир Саприкін, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань.

* Відбудеться відеоміст Москва – Київ на тему: "Неформальна зустріч президентів Росії і України. Що буде нового на порядку денному на найближчі півроку?" 17-18 вересня Дмитро Медведєв і Віктор Янукович візьмуть участь в автопробігу по маршруту Санкт-Петербург – Київ, присвяченому 100-річчю першого автопробігу на приз імператора Миколи Другого, а потім проведуть неформальну зустріч в Тверській області. Учасники в Києві: Валерій Чалий, зам.ген.директора центру Разумовського; Дмитро Видрін, зам.секретаря РНБО України. Учасники в Москві: Костянтин Симонов, президент Фонду національна енергетична безпека; Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи; Модест Колеров, головний редактор ІА REGNUM, політолог.

* Селекторна нарада в МінЖКХ.