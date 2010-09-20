На Україну чекає нова стратегія нацбезпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розробити нову стратегію національної безпеки України.

Про це повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів, Анатолій КІНАХ в неділю в ефірі Першого національного телеканалу.

Зокрема, він заявив про це в контексті запланованого на 21-24 вересня візиту Президента України до Нью-Йорку для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Під час асамблеї, зокрема, відбудеться саміт глав держав та урядів світу, присвяченому цілям розвитку тисячоліття.