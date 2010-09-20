ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 вересня

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Що зробить Ахметов з київським ЦУМом», в якому пише – компанії Ріната Ахметова можуть сконцентрувати 100% пакет акцій найвідомішого магазина країни — київського центрального універмагу. Найближчим часом ЦУМ чекає масштабна реконструкція.

http://delo.ua/biznes/kompanii/zachem-ahmetov-kupil-kievskij-cum-144988/

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Також «Дело» в матеріалі «Альфа-банк позбавився 40 тис. проблемних боржників» пише – Альфа-банк продав колекторній компанії Credit Collection Group пакет проблемних споживчих кредитів (40 тис.) номінальною вартістю близько 600 млн. грн. Це майже 12% всієї суми заборгованості населення перед банком.

http://delo.ua/dengi/banki/alfa-bank-izbavilsja-ot-40-tys.-dolzhnikov-144981/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Солодке відчуття довга», в якому пише – поліпшення зовнішнього економічного іміджу України дозволило Мінфіну зайняти у інвесторів $2 млрд. Пяті- і десятирічні єврооблігації країна розмістила з низькою прибутковістю – 6,9-7,8% річних – завдяки рекордному попиту на $6 млрд. В той же час найбільша кредитна установа Приватбанк привернуло $200 млн. під 9,4%. Експерти вважають, що на світовому ринку склалася сприятлива кон`юнктура для отримання боргового фінансування, і в IV кварталі українські підприємства зможуть привернути ще $0,8-1 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507411

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Парниковий афект», в якому пише, – як стало відомо виданню, Україна розраховує продати Світовому банку в 2011 році весь обсяг держквоты на викиди парникових газів – 460 млн. вуг. одиниць. Але банк поки готовий провести лише пілотну операцію на 2-3 млн. одиниць, після чого можливо збільшення закупівель. Продати квоти за очікуваною урядом ціною в 10 євро за одиницю не вдасться, вважають експерти, вони оцінюють їх максимальну вартість в 8 євро.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507424

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Папір не стерпів обіцянки» пише - у розпорядженні видання опинився проект Податкового кодексу, затверджений урядом 17 вересня. У нім містяться критерії відбору підприємств для автоматичного відшкодування ПДВ і передбачені штрафи за подачу необгрунтованих заявок на його повернення. У документі також йдеться про те, що п`ятивідсотковий податок платитимуть всі вкладники банків, а акциз на розкіш – літаки, яхти та ін. – з`явиться лише в 2014 році. Народні депутати від Партії регіонів готові проігнорувати нові пропозиції щодо документа на етапі другого читання в парламенті і обіцяють прийняти Податковий кодекс в його нинішньому вигляді.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507406

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Видання «Економические известия» в публікації «Страхування виходить з кризи» аналізує рейтинг агентства «Експерт-Рейтинг» щодо стійкості страхових компаній України.

http://eizvestia.com/markets/full/strahovanie-vyhodit-iz-krizisa

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Також видання «Економические известия» в публікації «Путін упирається в помилках» пише – експерти рахують вимоги української сторони про перегляд формули ціноутворення на російський газ обгрунтованими. Але сумніваються, що Києву вистачить економічних аргументів, аби Кремль ухвалив рішення про це.

http://eizvestia.com/markets/full/putin-uporstvuet-v-zabluzhdeniyah

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«Газета по-киевски» в публікації «Як Янукович і Мєдвєдев автопробігом по бездоріжжю «ударили» подає фоторепортаж про автопробіг Санкт-Петербург – Київ, в якому взяли участь президенти Росії та України.

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/20/024646.html

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«Газета по-киевски» в публікації «Партію Кирпи підняли з могили» пише – у приказному порядку з кожного працівника Південної залізниці зібрали від 20 до 200 гривень на воскресіння партії.

http://narod.mycityua.com/articles/2010/09/20/090836.html

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Видання «Сегодня» в публікації «У жовтні обіцяють сніг» пише - Україну чекає сильне похолодання.

http://www.segodnya.ua/news/14174590.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Узялися за «середняка» пише – російські чиновники визнали, що, захистивши від перевірок міліції малий бізнес, вони перемкнули її увагу на середні компанії. Основним приводом для перевірок стали ліцензії на програми.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245962/vzyalis_za_serednyaka

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Видання «Известия» в публікації «Прикордонний стан» пише – з тієї миті, як вступив в силу кодекс Митного союзу, який об`єднує Росію, Білорусію і Казахстан, пройшло вже два з половиною місяці. За цей час з`ясувалося, що багато його положень, м`яко кажучи, нездійсненні. Через це вони шкідливі для російської економіки. Вже виникли проблеми з імпортом іномарок, вина, курячих стегенець. "Известия" поглянули на те, в яких муках народжується єдиний економічний простір трьох країн.

http://www.izvestia.ru/politic/article3146239/

(УНІАН)