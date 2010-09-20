Будівельна виставка COMFORT HOUSE-2010 відбудеться в Києві 21-24 вересня

21-24 вересня в Києві (Київекспоплаза) відбудеться головна будівельна виставка країни осіннього сезону COMFORT HOUSE 2010, яка призначена для всіх, хто ремонтує та будує власне житло.

Виставка COMFORT HOUSE є логічним продовженням головної події вітчизняного будівельного ринку - виставки INTERBUDEXPO. Цей масштабний захід є свого роду «барометром», по якому коригують свій бізнес оператори ринку. Саме тому організатори виставки INTERBUDEXPO вважають, що гнучко та оперативно реагувати на зміни в будівельній галузі та її окремих сегментах – одне з важливих завдань даного проекту. І враховуючи запит ринку, представляють оновлений та унікальний проект – спеціалізовану виставку для тих, хто будує та ремонтує своє житло, - COMFORT HOUSE 2010.

Назва виставки COMFORT HOUSE в повній мірі відображає її концепцію. Адже комфортний дім – це мрія кожної людини, яка прагне жити в красивому, затишному домі, що відповідав би всім її вимогам, і, в той же час, мав власний стиль. І сьогодні, як ніколи, актуальним є питання будівництва та оформлення інтер’єру такого житла. Це місце, де кожен відвідувач зможе знайти потрібне рішення для втілення своїх ідей та фантазій.

Сьогодні ринок будівельних матеріалів і послуг надає споживачам таке розмаїття товарів і послуг, серед яких важко визначитися з варіантом, який відповідав би запиту клієнта щодо співвідношення «ціна-якість». Виставка COMFORT HOUSE допоможе тим, хто вирішив придбати та облаштувати присадибну ділянку, а також тим, хто робить ремонт і створює свій неповторний інтер`єр.

На виставці COMFORT HOUSE будуть представлені не просто матеріали та обладнання, а комплексні рішення - від вибору ділянки та проекту до вибору матеріалів і устаткування. Особливий акцент виставки буде зроблений на енергозберігаючих та екологічно чистих матеріалах і технологіях, оптимізації будівництва, архітектурних і проектних рішень. Завдання будь-якої реорганізації - переведення проекту на більш високий якісний рівень, а осіннє оновлення виставки INTERBUDEXPO - яскравий приклад того, як своєчасна реакція на зміни стає перевагою.

Завдяки своїй висококласній діловій програмі з великою кількістю заходів, виставка COMFORT HOUSE 2010 вважається головною подією, яка визначає перспективи розвитку будівельної галузі. Одними з найбільш значущих подій на виставці будуть:

- консультації експертів будівельної галузі;

- фінал архітектурного конкурсу «БУДИНОК ЕПОХИ ВОДОЛІЯ»;

- галерея «ЦІКАВІ БУДИНКИ СВІТУ»;

- галерея ландшафтних інсталяцій;

- галерея «ПОКРІВЛЯ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ»;

- фотоколекція кращих інтер`єрних рішень «ЛАБІРИНТИ СТИЛЮ»;

- «ІНТЕРНЕТ-ЗАБУДОВА». Спеціалізована конференція для директорів з маркетингу, бренд-менеджерів та маркетологів компанії будівельного ринку;

- “круглі столи”, семінари, розіграш лотереї.

Відмінні особливості COMFORT HOUSE 2010:

- широке представлення всіх галузей будівельного комплексу, провідних компаній і брендів, які посідають серйозні позиції не тільки в Україні, але й в усьому світі;

- сучасні спеціалізовані експозиції, що відповідають світовим виставковим стандартам;

- масштабна актуальна бізнес-програма, спрямована на вирішення нагальних питань ведення бізнесу в теперішніх умовах;

- численна професійна аудиторія відвідувачів.

Професіоналізм організаторів виставки COMFORT HOUSE 2010 і прагнення задовольнити потреби її учасників і відвідувачів, виправдати їх багаторічну довіру і лояльність - це запорука успіху даного заходу, який на чотири дні стане майданчиком для плідного діалогу між усіма учасниками будівельного ринку - виробниками, постачальниками, споживачами, представниками державних структур, професійних об`єднань і видань.

Всю необхідну інформацію про виставку COMFORT HOUSE 2010 ви можете отримати в її дирекції за телефоном +38 044 4906220, 4619346 або по e-mail:expo@kmkya.kiev.ua, www.comfort-house.kiev.ua