Україна та Сингапур планують створити зону вільної торгівлі

Україна і Сінгапур готують до підписання двосторонню угоду про зону вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з міністром-наставником Республіки Сингапур Лі Куан Ю.

"Україна зацікавлена в усебічній співпраці з Сингапуром", - зазначив М. АЗАРОВ, додавши, що розвитку двосторонньої співпраці сприятиме візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Сингапур, запланований на перший квартал 2011 року.

М. АЗАРОВ підкреслив, що в поточному році збільшився об'єм товарообігу між країнами. "Ми упевнені, що підписання Договору про вільну торгівлю дозволить ще більше збільшити наш товарообіг", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем'єр-міністра, важливою подією на шляху подальшого поглиблення двосторонніх стосунків могло б стати відкриття в Україні дипломатичної місії Республіки Сингапур.

Важливе значення, підкреслив М. АЗАРОВ, має також підписання у найближчій перспективі угоди про повітряне сполучення, яке передбачає організацію прямих авіаційних рейсів між Україною і Сингапуром.

М. АЗАРОВ також запропонував активізувати роботу з введення безвізового режиму між Україною і Сингапуром.

Прем'єр привітав Лі Куан Ю з днем народження, який відзначали напередодні, і побажав йому міцного здоров'я і довгих років життя.