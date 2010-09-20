Янукович виступить на засіданні Генеральної асамблеї ООН

У середу, 22 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй високого рівня, присвяченому прогресу в досягненні Цілей розвитку, визначених в Декларації Тисячоліття.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, це передбачено програмою робочого візиту В. ЯНУКОВИЧА в Нью-Йорк 21-24 вересня.

У середу також запланована зустріч глави держави з Президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ.

У четвер 23 вересня, Президент України виступить в Атлантичній Раді США і зустрінеться з головою 65-ої сесії Генасамблеї ООН швейцарським політиком Йозефом ДАЙСОМ.

Також планують, що В. ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з керівництвом українських громадських організацій США, виступить у рамках загальних дебатів 65-ої сесії Генасамблеї ООН і візьме участь в офіційному ланчі від імені Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна на честь глав держав і урядів - учасників 65-ої сесії ГА ООН.

Крім того, у четвер запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з прем'єр-міністром Канади Стівеном ХАРПЕРОМ і участь в офіційному прийомі від імені Президента США Барака ОБАМИ.