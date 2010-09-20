Головне на 20 вересня

Банківська система України у січні-серпні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, скоротила збиток на 57% - до 8,9 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків порівняно з відповідним періодом 2009 року скоротилися на 7,4% і становили 89,3 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 16,0% і становили 98,2 млрд. грн.», - зазначається у повідомленні.

У НБУ відзначають, що в 2010 році відсоткові витрати знову вийшли на перше місце у структурі витрат комерційних банків і становили 42,7%. Відрахування у резерви, які становили основну частину витрат в кризовий період, станом на 1 вересня 2010 р. становили 32,1%.

Україна в січні-серпні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 18,9%, або 404 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,540 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Згідно повідомленню, 77,8% від загального обсягу українського експорту електроенергії припадало на поставки в напрямку Білорусі.

Зокрема, за цей період експорт української електроенергії до Угорщини скоротився більш як у 2,7 разу – до 226,5 млн. кВт/год., до Словаччини – в 4,2 разу до 261,8 млн. кВт/год., до Румунії – зріс 2,1 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

Сальдовані перетікання до Молдови за підсумками 8 місяців зросли в 2,8 разу – до 12,6 млн. кВт/год.

ДПЗД "Укрінтеренерго" в січні-серпні ц.р. поставило до Білорусі 1,977 млрд. кВт/год. електроенергії, тоді як в січні-серпні 2009 р. постачання в цю країну становили 370,4 млн. кВт/год.

У серпні ц.р. до Російської Федерації з української енергосистеми експортовано 0,6 млн. кВт/год. електроенергії.

Польща в січні-серпні ц.р. не імпортувала українську електроенергію.

У серпні на експорт передано всього 217,1 млн. кВт/год. електроенергії, що на 32,2% менше, ніж у серпні 2009 року.

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) станом на 17 вересня ц.р. розрахувалися за спожитий під час опалювального сезону 2009-2010 р. газ на 79%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРІЧ.

За його словами, за опалювальний сезон підприємства ТКЕ спожили природного газу на 10 млрд. грн., сплатили - 8 млрд. грн. Заборгованість за опалювальний сезон становить 2,17 млрд. грн.

За словами Ю.ХІВРІЧА, на 100% за спожитий у минулому опалювальному сезоні газ розрахувалися підприємства ТКЕ Чернівецької і Миколаївської областей.

Міністр зазначив, що найбільший обсяг заборгованості за газ мають підприємства Дніпропетровської (1135 млн. грн.), Донецької (874 млн. грн.), Харківської (839 млн. грн.), Луганської (402 млн. грн.), Одеської, Запорізької, Рівненської, Львівської, Житомирської областей і Криму (250-130 млн. грн.).

При цьому за 8 місяців ц.рг. підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) розрахувалися за спожиту електроенергію на 73,9%. На 1 вересня загальна заборгованість підприємств ВКГ становить 2 млрд. 502 млн. 384 тис. грн. З початку цього року заборгованість даних підприємств за електроенергію зросла на 24,9%.

Україна планує продати частину врожаю картоплі Російській Федерації у зв`язку з її наміром імпортувати 4 млн т через неврожай у країні, повідомляє Відголос.com.

Про це під час робочої поїздки до Миколаєва повідомив міністр АПК Микола Присяжнюк.

При цьому головне завдання, за словами міністра - вирівняти ціну на картоплю всередині України.

"Необхідно знімати той штучний ажіотаж, який створюється навколо деяких продуктів харчування. У цьому році ми очікуємо 18 млн т врожаю картоплі. В їжу в Україні щорічно споживається 6 млн т. Традиційно, хоча це і не ефективно, частина врожаю йде на корм худобі. Тепер головне - відпрацювати логістику всередині країни так, щоб ціни були вирівняні", - заявив Присяжнюк.

Незважаючи на кліматичні аномалії, яких не було в Україні останні сто тридцять років, і під час яких температура на поверхні грунту досягала сімдесяти градусів тепла, урожай картоплі буде в межах вісімнадцяти мільйонів тонн. Про це на всеукраїнській нараді з розвитку картоплярства, яка пройшла в Чернігівській області, повідомив заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

Заступник міністра зазначив, що країна у рік зазвичай споживає шість мільйонів тонн, стільки ж згодовують худобі і п`ять мільйонів залишається на насіння - усього це сімнадцять мільйонів тонн. "Проблем з картоплею для споживання не буде, а, отже, подальшого зростання цін на "другий хліб" не варто чекати", - сказав він. На думку І. ДЕМЧАКА, вище за п’ять-шість гривень за кілограм картоплі ціни не піднімуться ні за яких умов.

Він переконаний, що поліські області, зокрема Чернігівська, повинні забезпечувати картоплею усю країну через цивілізовану систему гуртових ринків. Але, як зазначали на нараді, останні десятиліття склалася тенденція, що лише три відсотки картоплі у Чернігівській області вирощують промисловим способом, інші - в особистих господарствах населення. І це є проблемою, адже сортооновлення там відбувається абияк, унаслідок цього картопля вироджується.

"Ми не задоволені сучасним станом картоплярства і хочемо відновити колишню славу Чернігівщини як картопляного краю, - сказав заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Олександр ШАНОЙЛО. Він вважає, що в області повинне відродитися промислове картоплярство, цьому може сприяти держава через систему державних закупівель для потреб збройних сил, спеціальних закладів та ін.

У Фонді державного майна (ФДМ) не можуть назвати кінцеву дату виконання вимоги фонду до покупця "Луганськтепловоза" – керівної компанії "Брянський машзавод", - проплату за придбаний пакет підприємства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду з посиланням на юридичний департамент відомства, заявлений раніше головою ФДМ Олександром РЯБЧЕНКОМ термін у20 днів, даний покупцеві для ухвалення рішення про оплату, не включає час на поштову пересилку. За інформацією ФДМ повідомлення про 20 денний термін було відправлене Фондом ще 31 серпня, проте, на сьогодні фонд не має у розпорядженні інформації про отримання покупцем цього повідомлення.

У зв`язку з цим у ФДМ прогнозують, що кінцева дата виконання вимоги Фонду про оплату наступить, швидше за все, не раніше жовтня цього року.

Україна і Сінгапур готують до підписання двосторонню угоду про зону вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з міністром-наставником Республіки Сингапур Лі Куан Ю.

"Україна зацікавлена в усебічній співпраці з Сингапуром", - зазначив М. АЗАРОВ, додавши, що розвитку двосторонньої співпраці сприятиме візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Сингапур, запланований на перший квартал 2011 року.

М. АЗАРОВ підкреслив, що в поточному році збільшився об`єм товарообігу між країнами. "Ми упевнені, що підписання Договору про вільну торгівлю дозволить ще більше збільшити наш товарообіг", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єр-міністра, важливою подією на шляху подальшого поглиблення двосторонніх стосунків могло б стати відкриття в Україні дипломатичної місії Республіки Сингапур.

Важливе значення, підкреслив М. АЗАРОВ, має також підписання у найближчій перспективі угоди про повітряне сполучення, яке передбачає організацію прямих авіаційних рейсів між Україною і Сингапуром.

М. АЗАРОВ також запропонував активізувати роботу з введення безвізового режиму між Україною і Сингапуром.

Проект Договору про зону вільної торгівлі СНД планується в цілому погоджувати до кінця поточного року з тим, щоб у першій половині 2011 року внести його на затвердження Ради голів урядів СНД.

Як повідомили УНІАН у виконавчому комітеті СНД, відповідне рішення було прийняте під час 47-го засідання Економічної ради СНД, що пройшла в Москві 17 вересня.

Наступне засідання Економічної ради СНД, повідомили у виконкомі, пройде 18 листопада цього року в Санкт-Петербурзі. Чергове засідання Ради голів урядів СНД планується провести 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9270/7,9360, до 12:00 ціни піднялися до 7,9350/7,9430. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9340/7,9450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2562, до 12:00 звузився спред - 0,2558/0,2560. До закриття ціни підвищилися до 0,2560/0,2562. У Росії курс долар-рубль практично не змінився а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9799 (+0,0049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/1,3120.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3755/10,3890, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3920/10,4045. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,3885/10,4055.

США остаточно вийдуть з нинішньої фінансово-економічної кризи в 2014 році. Такий прогноз публікує британський тижневик The Economist.

"Аналіз попередніх криз показує, що в разі поразки фінансових структур на подолання труднощів необхідно близько семи років", - пише видання. В результаті США зможуть здолати нинішню кризу, що почалася в цій країні в 2007 році, не раніше 2014 року.

За прогнозами тижневика, майбутні чотири роки будуть для світової економіки дуже складні, коли збережеться високий рівень безробіття, а ділова активність залишиться низькою. Нинішня світова економічна криза є найглибшою з 30-х років минулого століття.

Кредитори з Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду зажадали від Греції більше понизити бюджетний дефіцит, повідомляє у понеділок інтернет-сайт грецької ділової газети "Нафтемпорікі", повідомляє РІА Новини.

Греція раніше зобов`язалася в обмін на 110-мільярдну кредитну підтримку країн єврозони і МВФ провести ряд жорстких реформ і скоротити дефіцит бюджету до 7,6% в 2011 році з 13,6% ВВП у кінці 2009 року. Проте місія експертів ЄС і МВФ, котра працює в Афінах, заявила міністрові фінансів Йоргосу Папаконстантіну, що дефіцит бажано скоротити до 7% ВВП протягом 2011 року, повідомляє видання.

При цьому грецький уряд вже значною мірою вичерпав арсенал заходів з підвищення податків, передусім споживчих. У той же час збирання податків з початку поточного року виросло несуттєво. Таким чином, основним засобом скорочення бюджетного дефіциту може стати подальше скорочення витрат в державному секторі економіки. Греція вже оголосила про плани оздоровлення ряду галузей, таких як залізниці, які приносять збитку до 1 мільярда євро на рік. Крім того, уряд збирається частково приватизовувати ряд державних компаній і розглядає можливість продажу банків, що належать йому.

Раніше агентство Рейтер повідомило, що кредитори запевнили Грецію у своєму намірі і далі підтримувати країну, у тому числі і після 2013 року, коли збігає термін кредитної підтримки.

Міністр фінансів Папаконстантіну мав минулого тижня поїздку в Лондон, Париж і Франкфурт, зондуючи грунт для можливого повернення Греції на ринок довгострокових зовнішніх запозичень в 2011 році. Афіни на поточному тижні планують знову розмістити короткострокові казначейські векселі, що стане черговою перевіркою ринків.

Акціонери "Сарматії" на зборах наприкінці минулого тижня ввели ротаційне річне управління компанією. Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор компанії Сергій СКРИПКА.

Він зазначив, що акціонери також призначили головою правління віце-президента азербайджанської SOCAR Віталія БАЙЛАРБАЙОВА, який керуватиме «Сарматією» до кінця 2011 року.

Далі, за словами С. СКРИПКИ, по року компанією керуватимуть представники України, Польщі, Грузії та Литви.

С.СКРИПКА також повідомив, що польська PERN доки не призначила свого представника в "Сарматії". За його словами, голова правління Роберт СОШИНСЬКИЙ пообіцяв призначити його найближчим часом.

Гендиректор "Сарматії" також повідомив, що PERN на зборах не надав детальніші пропозиція про зміну форми керівництва компанією, які ініціював у червні.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG у четвертому кварталі п.р. може обмежити поставки газу промисловим споживачам через брак достатньої кількості контрактованого палива у головного постачальника Росії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це PGNIG повідомила сьогодні.

"Аби запевнити поставки газу для домашніх господарств та установ соціального призначення PGNIG може обмежити поставки для промисловості у четвертому кварталі 2010 року”, - відзначено у повідомленні прес-служби.

Глава правління компанії Міхал ШУБСЬКИЙ сказав на прес-конференції, що обмеження поставок може розпочатися наприкінці жовтня - початку листопада, зауваживши, що це залежатиме, головним чином, від погоди.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА-ВАСІЦЬКА сказала УНІАН, що компанії для стабільних поставок в опалювальному сезоні 2010-2011 років не вистачає близько 1,5 млрд. кубометрів газу.

Вона відзначила, що в липні ц.р. компанія звернулася до „Газпрому” з проханням укласти короткостроковий контракт для забезпечення стабільних поставок на цей сезон, але до сих пір не отримала позитивної відповіді.

PGNIG у розповсюдженому в понеділок прес-релізі нагадала, що причиною проблем Польщі із газовими поставками є невиконання з 2009 року контракту швейцарським трейдером „РосУкрЕнерго”, котрий в 2007-2008 рок поставляв полякам майже 25% газового імпорту.

Крім цього, згідно повідомленню, ситуацію Польщі ускладнює брак необхідної газової інфраструктури, яка б уможливила поставки із західного напрямку, що узалежнює країну від поставок виключно із Сходу.

(УНІАН)