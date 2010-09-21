Курс НБУ на 21.09.10
08:25, 21 вересня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 21.09.10100 USD - 791.9200 (20 вересня - 791.9200)100 EUR - 1035.3562 (20 вересня - 1034.2475)10 RUR - 2.5562 (20 вересня - 2.5478)Облікові курси банківських металів на 21.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-101385.56 (20 вересня-101484.55)961 XAG 10 Срібло-1655.90 (20 вересня-1651.15)962XPT10Платина-128528.62(20 вересня-128211.85)964 XPD 10 Паладій-43001.26 (20 вересня-43872.37)
Офіційний курс НБУ на 21.09.10
100 USD - 791.9200 (20 вересня - 791.9200)
100 EUR - 1035.3562 (20 вересня - 1034.2475)
10 RUR - 2.5562 (20 вересня - 2.5478)
Облікові курси банківських металів на 21.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-101385.56 (20 вересня-101484.55)
961 XAG 10 Срібло-1655.90 (20 вересня-1651.15)
962XPT10Платина-128528.62(20 вересня-128211.85)
964 XPD 10 Паладій-43001.26 (20 вересня-43872.37)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter