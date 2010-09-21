Ющенко написав відкритого листа Януковичу

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА не поступатись суверенітетом України.

Про це йдеться у відкритому листі Президента України (2005-2010 рр.) В.ЮЩЕНКА до В.ЯНУКОВИЧА. Текст документу розміщено на офіційному сайті партії “Наша Україна”.

“Переконаний, що Ви не бажаєте, щоб Україна поступилась суверенітетом, щоб роль Президента зводилась до виконання розпоряджень ззовні”, - наголошує у листі В.ЮЩЕНКО.

Він зазначає, що звертається до В.ЯНУКОВИЧА із думкою про майбутнє нашої країни. “Про те, яку країну творить наше покоління – і яку країну передамо нашим дітям”, - зауважує екс-Президент.

“Буремна історія України демонструє: лише маючи власну державу, лише власноруч порядкуючи у власній хаті, український народ може жити, розвиватися, посідати гідне місце між іншими народами. Втрата своєї держави завжди означала муки і смерть, як для патріотів, так і тих, хто знищує Українську державу”, - пише В.ЮЩЕНКО. Він зауважує, що українських людей використовували “як гарматне м’ясо в ім’я чужих інтересів”. “Українські землі і багатства живили чужі амбіції. А “раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття” – керманичі, які сприяли втраті Україною волі, – чи не першими ішли під ніж нових хазяїв”, - підкреслює лідер “Нашої України”.

В.ЮЩЕНКО згадує про штучний Голодомор 1932-33 років, про Биківню тощо.

“Історія України вчить: здобувши незалежність, життєво необхідно її втримати і зміцнити. Для цього в сьогоднішньому світі є три важливі передумови: суспільство буде вільним, держава – демократичною, а люди – свідомі історії своєї країни.

Вільна людина не дозволить повернути себе у рабство. Тому свобода слова, свобода вибору, вільний розвиток підприємництва – це головні запоруки вільного розвитку України”, - зазначає у листі В.ЮЩЕНКО.

Своєю чергою, зауважив він, лише демократична Україна може бути вільною і незалежною, бо вона спирається на підтримку всього суспільства. “Демократичній владі не треба буде спиратися на чиюсь підтримку ззовні. Навіть програвши вибори, політики в демократичній країні розуміють, що зможуть перемогти наступного разу – і працюють на країну”, - пише В.ЮЩЕНКО.

“Зрештою, знання своєї історії, розуміння своїх коренів, чесна дискусія щодо подій минулого, які впливають на теперішнє і майбутнє, формують єдність нації – це найкраще щеплення від “меншовартості”, “малоросійства”. Як зазначала Леся Українка, малоросійство – це завжди капітуляція”, - додав екс-Президент.

На його переконання, тільки влада, яка свідома національних інтересів, впевнено їх захищає – користується повагою на міжнародній арені. У іншому випадку за словами дружби ховається використання у своїх цілях тих, хто не здатен обстоювати свій інтерес. “Зрадою національних інтересів ще ніхто не домігся жодних значимих поступок”, - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що спроби використати подібні рецепти приречені.

На думку лідера “Нашої України”, саме тому суспільство не сприймає утисків свободи – слова, вибору, підприємництва. Саме тому чим більше “консолідується” влада, чим більше повноважень централізується, чим більше слів про “порядок” чи “стабільність” лунають – тим менша підтримка такої влади в суспільстві.

“Не варто тішити себе ілюзіями: це не “купка опозиціонерів” і не “зовнішні голоси” незадоволені тим, у якому напрямку іде країна. Своє невдоволення демонструє український народ”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

Екс-глава держави підкреслює, що несприйняття і спротив викликають неоковирні спроби чиновників припинити або взяти під контроль відродження національної пам’яті.

“Органам, які відповідають за безпеку країни, слід замислитись: чиї інтереси вони охороняють. України, яка має знати правду про свою історію – чи сусідньої держави, де представники влади намагаються виправдати злочини сталінізму – або заретушувати їх в історії? Це при тому, що 1 липня 2009 р. Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй резолюції прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

“У цьому контексті виглядає блюзнірством, що представники партії, яка вважає себе правонаступницею КПРС, яка не покаялася за її злочини – комуністів – керують установами, в руках яких знаходиться національна пам’ять. Це – Державний комітет архівів і Інститут національної пам’яті. Сподіваюсь, що у владній команді достатньо кваліфікованих фахівців, аби не лишати пам’ять народу в руках тих, хто прямо зацікавлений у її спотворенні. Більше того, останнім часом влада перейшла до репресій проти конкретних учених і установ”, - пише у листі до В.ЯНУКОВИЧА екс-Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що ситуація із затриманням та порушенням кримінальної справи проти директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО, а згодом – обшук і вилучення історичних матеріалів з музею викликає обурення у всіх українських патріотів.

“Такими діями влада хоче утвердити думку, що українська історія – секрет та налаштовує суспільство проти себе і об’єктивно грає на руку тим, хто хоче зупинити демократичний розвиток України, хто супроти консолідації суспільства – зовнішнім, недружнім силам. На сьогодні очевидно, що без особистого оперативного втручання Президента України ця справа і далі ганьбитиме державу в очах своїх громадян і світової спільноти”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ не бажає, щоб Україна поступилась суверенітетом, щоб роль Президента зводилась “до виконання розпоряджень зовні”.

“Україна має шанс зберегти незалежність і стати однією з провідних країн Європи, лише якщо збереже свободу, демократичний лад і національну єдність. Я, моя політична сила, громадські організації, українські громадяни є і залишатимуться твердими й непохитними прихильниками цього курсу країни”, - йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.