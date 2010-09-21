Анонс на 21 вересня

* Круглий стіл на тему: "Законодавче регулювання охоронної діяльності: розвиток галузі або державна монополія". Організатори - Український інститут публічної політики та УСПП за підтримки Української Федерації індустрії безпеки, Української Федерації спеціалістів безпеки, Української Федерації професіоналів безпеки. Учасники: голова УСПП А. Кінах; голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М. Бродський. Очікується участь голови Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської, голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В. Швеця, народних депутатів - розробників законопроекту «Про охоронну діяльність» О. Буджерака, О. Новикова, В. Бевза, В. Грицака.

* Прес-конференція президента Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлюта Чавушоглу в рамках його офіційного візиту в Україну.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться засідання, на якому ухвалюватиметься рішення про притягнення до відповідальності ДП «Миколаївський морський торговельний порт», капітана цього порту, ДП «Дельта-лоцман» і Мінтрансзв`язку за порушення конкурентного законодавства у сфері морських перевезень та перевалки зернових культур. Питання стосуються підвищення експортного потенціалу України в цілому та усунення необгрунтованих перешкод з боку відповідачів у справі зокрема.

* Відбудеться засідання Економічної ради з обговорення проекту Податкового кодексу України. Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах, голова ДПАУ Олександр Папаіка, заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Юрій Пахомов, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, перший віце-президент Асоціації «Укрсудпром» Віктор Лисицький.

* Відбудеться чергове засідання Національного прес-клубу «Українська перспектива» на тему: "Яким буде майбутнє українського агрострахування?". Запрошені: Григорій Калетник, голова Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин; Надія Жила, директор Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг України; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Олександр Завада, президент Української федерації огородження; Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України; Гаррі Роше, керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток агрострахування в Україні» та інші.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перший випуск облігацій факторингової компанії в Україні». Питання: Ринок облігацій, поточний стан та перспективи розвитку. Підсумки розміщення облігацій серії А компанії «АУЗ Факторинг». Початок розміщення облігацій серії В компанії «АУЗ Факторинг». Плани з розвитку факторингу. Ребрендинг факторингової компанії: презентація оновленого корпоративного стилю «АУЗ Факторинг». Учасники: Олег Ткаченко, голова Правління «Української біржі»; Зоряна Цебровська, ген.директор ТОВ «АУЗ Факторинг»; Антон Крамаренко, начальник відділу факторингу ТОВ «АУЗ Факторинг». Організатори: Факторингова Компанія «АУЗ Факторинг» - спеціалізується на наданні фінансування під поступку поточної дебіторської заборгованості, входить до складу групи компаній CredEx надає повний комплекс послуг по роботі з проблемною заборгованістю; «Українська біржа» - провідний організований ринок акцій і центр ліквідності інтернет-трейдингу в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 38 095273 73 41, або по е-mail pr@credex.com.ua.

* Розпочне роботу пряма телефонна лінія КМУ за участю першого заступника міністра аграрної політики України Сергія Мельника. Брифінг С. Мельника для ЗМІ.

* Виставка Київміськбуду.

* Прес-конференція на тему: «На НСК «Олімпійський» розпочато монтаж унікальною вантової системи покриття». Учасники ген.директор НСК «Олімпійський» Жітесс Аркіссандаш, представники генпідрядника з виконання будівельно-монтажних робіт конструкції навісу ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» і представники субпідрядних організацій «Брайдон Інтернешнл Лтд.» (Великобританія), «Хайтекс» (Німеччина).

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