До Верховної Ради прибули Янукович і Азаров

У Верховній Раді України присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, також на пленарному засіданні парламенту присутні голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН та голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

У даний час парламент розглядає питання про звільнення суддів. Йдеться про звільнення з посад тих суддів, які З`їздом суддів обрані суддями КС.