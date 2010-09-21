ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 вересня

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Конфлікт митниці і зернотрейдерів обійшовся останнім в $1 млрд.», у якому пише – українські компанії, що займаються експортом зерна, оцінили свої втрати із-за затримок оформлення вантажів на митниці в $1 млрд. Про значне зниження перевалки зернових заявляють і представники одного з найбільших зерноперевалочних підприємств України – Одеського морського торгового порту...

http://delo.ua/biznes/ukraina/konflikt-tamozhni-i-zernotrejderov-poslednim-v-1-mlrd.-145017/

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Також «Дело» в матеріалі «Автогромадянку» у вересні ще можна купити за старими цінами» пише – близько чверті всіх полісів ОСАГО, проданих у вересні, буде оформлено заднім числом і за старими цінами...

http://delo.ua/dengi/strahovanie/avtograzhdanku-mozhno-kupit-zadnim-chislom-po-starym-144968/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна з світом на короткий час», в якому пише – зовнішній борг України продовжує зростати: тоді як банки в I півріччі скоротили борги на $2,5 млрд, держава і корпорації наростили їх на ту ж суму, а короткострокові зобов`язання і зовсім виросли на $5,4 млрд. Експерти відзначають високий ризик коротких позик із-за можливих проблем з їх рефінансуванням...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507933

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Buick вивчає дорогу до України», в якому пише – зборку американського автомобільного бренду Buick можуть розпочати в Україні. Представники уряду Китаю, де зараз збираються ці машини, запропонували українським властям розглянути можливість відкриття в країні крупновузлової зборки моделі Buick Lacrosse вартістю близько $40 тис. Проектом вже зацікавилася корпорація "Укравто". Але планам сторін може перешкодити позиція власника бренду – американською General Motors, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507930

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Киевводоканал» мучить жадання грошей» пише – «Киевводоканал» заявив, що не зможе забезпечувати централізоване водопостачання в столиці в повному обсязі із-за блокування його рахунків компанією "Київенерго". У "Київенерго" свої дії пояснюють спробами повернути борг на суму 600 млн. грн. У Київській міській держадміністрації обіцяють не допустити відключення міста від водопостачання, хоча конфлікт фактично виник із-за міських властей – вони винні "Киевводоканалу" 300 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507941

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Видання «Економические известия» в публікації «Україна скористалася СОТ» пише - вітчизняні чиновники навчилися не тільки нарікати на жорсткі правила СОТ, але і користуватися членством країни в організації. Першим вдалим прикладом розглядів на користь України був конфлікт з Грузією. Зараз же наша країна вирішує через ВТО свої проблеми щодо оподаткування підакцизних товарів у Вірменії, зокрема тютюну і алкоголю...

http://eizvestia.com/service/topnews/full/ukraina-vospolzovalas-vto

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Також видання «Економические известия» в публікації «АМКУ лякає Альфа-банк» пише – Антимонопольний комітет порушив справу проти Альфа-банка за фактом зловживання монопольним положенням на ринку страхування заставного майна. Це вже четвертий банк, якому загрожує штраф АМКУ...

http://eizvestia.com/service/topnews/full/amku-strashhaet-alfa-bank

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Також видання «Економические известия» в публікації «М`ясо затримають на межі» пише – протягом останнього місяця українські м`ясокомбінати через відсутність імпортної сировини вимушені підвищувати закупівельні ціни на тварин. Для вітчизняної м`ясної галузі це унікальна ситуація, коли ціни для ринку диктує виробник, підвищуючи вартість свинини і яловичини в живій вазі практично щонеділі...

http://eizvestia.com/markets/full/myaso-zaderzhat-na-granice

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«Газета по-киевски» в публікації «100 днів з новою владою: плюси і мінуси» подає результати власного дослідження, що змінилося в Києві за час приходу на посаду першого заступника голови КМДА Попова. В унікальній ситуації, яка склалася в столиці, коли містом фактично править не мер, а його перший зам, розмова про його перші сто днів цілком доречна...

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/21/015046.html

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«Газета по-киевски» в публікації «Топ-5 «сюрпризів» нового Податкового кодексу» пише – судячи з інформації, що просочилася, транспортний збір згідно документу, всупереч обіцянкам, скасований не буде (його збиралися компенсувати підвищенням акцизу на бензин), та і від позапланових візитів інспекторів ГНАУ на підприємства відмовлятися не поспішають. "Газета" попросила членів комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики розповісти про спірні нововведення майбутнього кодексу...

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/21/001907.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Замов мера знову позбавили премій» пише - без надбавок, які нерідко складають велику частину зарплати, декілька столичних чиновників залишилися і минулого місяця...

http://www.segodnya.ua/news/14175238.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «По безробіттю вдаримо гаслами і «липовими» цифрами» пише - Кабмін затвердив держполітику у сфері зайнятості на 2010-2011 роки. Але, ознайомившись з документом, приходиш до висновку – боротися з «відстійними» явищами будуть загальними фразами, а не прогресивними реформами...

https://economics.unian.net/rus/detail/60161

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Неделя Лужкова» пише – Адміністрація Президента Росії вже погодила з урядом відставку Юрія Лужкова, але поки не умовила мера піти добровільно...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246108/nedelya_luzhkova

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Також «Ведомости» в публікації «Кіпр знімає захист» пишуть – стягувати податки до російського бюджету буде не тільки Федеральна податкова служба, але і її кіпрські колеги. Така угода може бути підписана вже в жовтні...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246106/kipr_snimaet_zaschitu

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Видання «Известия» в публікації «Економіка щасливих людей» пише – в Росії "Сколково" створюється для вибраних, але може стати імпульсом до розвитку всієї країни. У матеріалі подається інтерв`ю віце-президента фонду "Сколково" Олега Алексєєва...

http://www.izvestia.ru/economic/article3146301/

(УНІАН)