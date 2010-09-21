ВР внесла зміни в закон про заповіти

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про введення системи реєстрації заповітів".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 284 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом внесені зміни до Цивільного кодексу України і Закон "Про нотаріат".

Змінами передбачено, що заповіти, завірені нотаріусами або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251 - 1252 Цивільного кодексу, а також відомості про спадкові договори підлягають обов'язковій державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Метою змін до Закону "Про нотаріат" є гарантування права будь-якій людині, навіть якщо вона не є спадкоємцем згідно з (за наявності свідоцтва про смерть) законом, але вважає себе вірогідним спадкоємцем за заповітом, з'ясувати факт наявності заповіту і місце його зберігання.

Зміни до статей 56 і 57 Закону "Про нотаріат" передбачають обов'язковість реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі.

Законом встановлений термін набуття чинності - через шість місяців з дня його публікації а також доручено Кабінету міністрів забезпечити розробку і прийняття положення про Спадковий реєстр.