Бродський: ліцензування охоронних фірм треба передати від ДСО іншій структурі

Ліцензування приватних охоронних фірм має бути передане з Державної служби охорони (ДСО) саморегулювальному органу, створеному за участю приватних охоронних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думка сьогодні під час круглого столу, присвяченого питанням законодавчого регулювання охоронної діяльності, висловив голова Державного комітету України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

На його думку, ДСО як найбільша структура на ринку охоронних послуг України не повинна займатися ліцензуванням цього виду діяльності, оскільки це не дозволяє сформувати нормальне конкурентне середовище у сфері охоронного бізнесу.

Голова Держкомпідприємництва вважає необхідним дозволити приватним охоронним фірмам здійснювати охорону державних структур, а також виступає за надання співробітникам охоронних фірм права на носіння вогнепальної зброї під час виконання ними своїх службових обов'язків. "Приватним охоронцям зброя не дозволена, тоді як злочинцям ніяких дозволів не треба, вони і так озброєні", - додав М. БРОДСЬКИЙ.

У той же час, він зазначив існування ризиків, пов'язаних з можливістю створення приватних охоронних фірм організованими злочинними угрупуваннями. "Ми бачили це в 1990-х роках, і, на жаль, ризики повторення подібної ситуації залишаються і зараз", - сказав голова комітету.