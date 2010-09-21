Президент ПАРЄ вважає, що зараз Україна має унікальну можливість для реформ
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ вважає, що зараз Україна має унікальну можливість для проведення реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Проведення демократичних президентських виборів і створення нової правлячої коаліції дає Україні унікальну можливість провести реформи, які терміново потрібні країні", - сказав він.
М. ЧАВУШОГЛУ вважає, що зараз в Україні "не може бути виправдань, щоб не впроваджувати необхідні реформи".
Зокрема, за його словами, згідно зі своїми зобов'язаннями перед ПАРЄ, Україна повинна провести реформи, зокрема, в судовій системі, включаючи прокуратуру, реформувати законодавство про вибори і боротьбу з корупцією.
Президент ПАРЄ також вважає необхідним провести конституційні зміни для того, щоб забезпечити чіткий розподіл між гілками влади.
"Я привітав Президента з його амбітною програмою реформ, і ми зробили огляд тієї допомоги, яку надає Рада Європи в проведенні цих реформ", - сказав М. ЧАВУШОГЛУ.
Він зазначив, що дуже важливо провести ці реформи швидко, проте, не менш важливо, щоб законодавство було якісним і грунтувалося на міжнародно-правових стандартах і знаннях.
"Я закликав владу постійно звертатися по консультації до Венеціанської комісії перед тим, як ухвалювати законопроекти", - сказав він.
На зустрічах з представниками української влади, за словами М. ЧАВУШОГЛУ, він зауважував надзвичайно важливу роль опозиції і закликав представників влади залучати різні політичні сили України до процесу реформ. "У зв'язку з цим я запропонував владі не піддаватися спокусі досягти надзвичайної концентрації влади, і забезпечити довготривалу політичну стабільність на основі політичного плюралізму", - сказав президент ПАРЄ.
Він також сказав, що місцеві вибори 31 жовтня стануть "важливим політичним і демократичним тестом". Він також вітав прискорення впровадження в Україні Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.
М. ЧАВУШОГЛУ також закликав українську владу впроваджувати рекомендації щодо мов меншин в державному управлінні, освіті та ЗМІ.
Він закликав виконувати президентський указ від 14 травня 2010 року щодо заходів з поліпшення соціально-економічного стану кримських татар і їх участі в політичному, соціальному і культурному житті.
Відповідаючи на питання, чи можуть до України бути застосовані санкції у разі непроведення реформ, президент ПАРЄ сказав: "Ми не прагнемо застосовувати санкції, ми хочемо допомагати і підтримувати впровадження необхідних демократичних реформ".