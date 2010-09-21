Росія зайняла шосте місце у переліку найвпливовіших країн

Росія займає шосте місце в списку найвпливовіших держав за версією американської урядової дослідницької организації "Національна розвідувальна рада" (National Intelligence Council, NIC). Такі дані наводять у доповіді, підготовленій експертами організації.

Згідно з графіком, підготовленим на основі моделі International Futures, у 2010 році найбільш впливовою країною є США - на неї доводиться понад 20% впливу у світі. Друге місце за оцінками експертів NIC, займають країни Європейського союзу, третє місце належить Китаю, четверте - Індії, п'яте - Японії. Росія займає шосте місце, слідом за нею йде Бразилія.

Фахівці організації прогнозують, що до 2025 року розстановка сил зміниться. Америка збереже лідерство, проте її вплив знизиться до 18%, Китай, який отримає близько 16% впливу, займе другу позицію, а Євросоюз навпаки, опуститься на третю. Індія збереже за собою четверте місце, збільшивши свій вплив до 10%. На колишніх позиціях залишаться Японія, Росія і Бразилія, причому вплив Японії та РФ знизиться, а Бразилії - зросте.

Розрахунки в моделі International Futures були засновані на ВВП, а також витратах на оборону, чисельність населення та рівні розвитку технологій в кожній з держав, що увійшли до списку.