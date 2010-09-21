АНОНС подій 22 вересня

Засідання Кабінету Міністрів України.

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Пленарнее засідання Верховної Ради.

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Прес-конференція на тему: «Альтернативна енергетика і новий опалювальний сезон: як понизити залежність від газу?». Учасники: голова Асоціації учасників альтернативних видів палива і енергії України Віталій Давій та інші.

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У представництві РІА Новини в Україні відбудеться круглий стіл на тему: "Цінова політика метро: хто підвищує, чому і чи має право. Точки знения експертів".

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Прес-ланч з головою ради директорів групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) Валерієй Гонтарево.. Під час зустрічі обговорюватимуться наступні теми: валютний-кредитний ринок України: перспективи гривні; зовнішні і внутрішні державні і корпоративні запозичення: тенденції і прогнози.

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Прес-конференція Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України на тему: "Програма розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки".

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Прес-конференція на тему: «Основні напрямки підвищення національної конкурентоспроможності». Організатор - Всеукраїнський союз вчених-економістів.

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Почнеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАО "Росукренерго" і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби А.Макаренко/

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Знищення малого і середнього бізнесу - ознака непрофесіоналізму або мета діючої влади?». Мова піде про затверджений Кабміном проект Податкового кодексу. Учасники: Ігор Запрудській, голова Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України (Луганськ) та інші (ул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-3308630. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться офіційне відкриття ІХ Міжнародного виставкового форуму «Технології Захисту/ПожТех - 2010». Організатори: МНС, ТОВ "Міжнародний виставковий центр" за підтримки Асоціації «Техногенна безпека і цивільний захист населення».

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Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Інфляція і курс: чи можливі рецидиви дворічної давнини?".

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Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. На розгляд буде представлений: проект реконструкції Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

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VIII Міжнародний форум "ПЕК УКРАЇНИ: сучасність і перспективи"

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Прес-конференція на тему: «Український ринок маркетингових досліджень: стан і перспективи розвитку». Учасники: ген.директор компанії Ukrainian Marketing Group International Артур Герасимов та інші.

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Брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.Королевської про проведення парламентських слухань на тему: «Економічні реформи - реальність і очікування українського бізнесу».

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14-30 в УНІАН прес-конференція на тему: “Вітчизняний і світовий рекорд: 5000 літрів борщу”. У суботу 2 жовтня в з.Чубинское (поблизу автотраси Київ-Бориспіль), у рамках Міжнародної аграрної виставки-ярмарку «Золота осінь», борщ з 25 складових готуватиметься в казані об`ємом майже 5000 літрів.

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За участю керівництва Міністерства внутрішніх справ України відбудеться відкриття VІІ Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння і спецтехніки «Зброя і безпека - 2010», яка працюватиме з 22 по 25 вересня і представить зразки продукції відомих світових виробників.

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Прес-конференція з нагоди урочистої церемонії відкриття нового офіційного ділерського центру Mazda «ВиДи Скай Моторз».

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(УНІАН)