«Фокстрот» оскаржить рішення луцького АМКУ

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» оскаржить рішення Волинського обласного територіального відділення АМКУ про накладення штрафних санкцій до ТОВ "Фокстрот -Луцьк" за порушення антимонопольного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в юридичному відділі західного регіонального управління компанії «Фокстрот. Техніка для дому».

Згідно з повідомленням, ТОВ "Фокстрот-Луцьк" вважає рішення Волинського обласного територіального відділення АМКУ незаконним та спростовує викладені в ньому дані.

ТОВ «Фокстрот-Луцьк» відзначає, що здійснює свою діяльність на основі дотримання норм чинного законодавства, зокрема законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції», "Про Антимонопольний комітет України". “Наша компанія підтримує необхідність встановлення і розвитку торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин”, - йдеться у повідомленні.

В юридичному відділі роз’яснили, що в діях ТОВ «Фокстрот-Луцьк» немає ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. “Інформація про «0% без довідки про доходи» у ревізованому періоді відповідала дійсності. В той же час, розцінювати рекламу про «0% без довідки про доходи» як публічну згоду компанії надавати кредити всім бажаючим без винятку, незалежно від можливості погашати кредити та без перевірки і з’ясування інших даних та виконання необхідних умов, є некоректним та таким, що суперечить законодавчому принципу розумності, висновком. Звичайно, що інформація про можливість отримання такого кредиту не позбавляла споживачів обов’язку дотримуватись загальноприйнятих вимог для укладення правочинів, таких як: наявність документа, що посвідчує особу, дача відповідей на типові запитання спеціаліста банківської установи тощо”, - пояснили в юридичному відділі компанії.

У компанії наголосили, що в зв’язку з вищевикладеним, зазначене рішення АМКУ буде оскаржено в судовому порядку.

Як повідомлялося, рішенням адміністративної колегії Волинського обласного територіального відділення АМКУ ТОВ “Фокстрот-Луцьк” оштрафоване на 10 тис. грн.. за недобросовісну конкуренцію.