Головне за 21 вересня

Новини дня

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Головними темами другої половини дня стали повідомлення про те, що уряд вніс у парламент проект Податкового кодексу, заява президента УСПП про те, що цей документ буде прийнято наприкінці жовтня, заява Кінаха про збільшення держборгу до 40% ВВП, новини про скорочення "Нафтогазом" перерахувань у держбюджет...

Економіка

Уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу - Литвин

Уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що зараз документ роздруковують, щоб роздати народним депутатам.

Податковий кодекс може бути прийнятий наприкінці жовтня – Кінах

Податковий кодекс може бути прийнятий у кінці жовтня 2010 року.

Про це заявив сьогодні президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

"У вересні Податковий кодекс не приймуть, за процедурою це неможливо. Більше того, це документ, який необхідно дуже серйозно вивчати, і я думаю, що оптимальний варіант (для його прийняття - УНІАН) - це кінець жовтня після проведення усіх процедур згідно з регламентом Верховної Ради" - сказав А.КІНАХ.

Він також зазначив, що не розглядає можливості зриву прийняття бюджету- 2011 до кінця року на підставі нового Податкового кодексу.

Уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.

9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.

Фінанси

Борг з ПДВ з травня по вересень склав 21 млрд. грн.

Заборгованість звідшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з травня по вересень 2010 року склала 21 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні журналістам президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

За його словами, ця сума є заборгованістю, на яку не поширювався випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення ПДВ.

"На цей час заявлена сума на відшкодування наближається до 21 млрд. грн., у тому числі та сума, яка перевірена, яка має бути компенсована - мінімум 17 млрд. грн."., - зазначив президент УСПП.

За його словами, згідно з угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), починаючи з жовтня цього року, Україна повинна скоротити борг з відшкодуванню ПДВ з бюджету до 3 млрд. грн., інакше "виникнуть проблеми з точки зору (отримання - УНІАН) другого транша (кредиту МВФ - УНІАН)".

Кінах: Держборг України може досягнути 40% ВВП

До кінця 2010 року консолідований державний борг України може досягти критичної позначки - 40% внутрішнього валового продукту (ВВП).

Таку думку висловив сьогодні журналістам президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

"За нашими прогнозними розрахунками, які співпадають з розрахунками Всесвітнього банку, експертів Міжнародного валютного фонду, консолідований державний борг як сума зовнішнього внутрішнього і гарантованого боргу може досягти до 40% ВВП (до кінця 2010 року - УНІАН), а це на законодавчому рівні межа, яку не можна переходити, тому що далі зачіпається питання національної фінансової безпеки, включаючи обслуговування боргових зобов`язань", - сказав А.КІНАХ.

За його словами, пік зовнішніх виплат настає в 2012-2013 роках. Якщо не будуть проведені системні реформи з підвищення ефективності і конкурентоспроможності економіки, то в країні почнуться проблеми.

На сьогодні, зазначив А. КІНАХ, зберігаються такі ризики для уряду як зростання держборгу і бажання одномоментного зниження фіскального навантаження. "Ми можемо ввійти у дуже ризикований етап, коли з 1 січня 2011 року ми матимемо досить серйозний державний борг, великі витрати на його обслуговування, одномоментне зниження податків, і істотного прогресу в створенні сприятливих умов для залучення інвестицій і розвитку економіки не досягнемо", - сказав А.КІНАХ.

Нацбанк збільшив обсяги золота в міжнародних резервах

Національний банк України в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) за січень-серпень 2010 р. збільшив об`єми золота в міжнародних резервах на 1,3%, у т.ч. в серпні - на 0,5%, до 0,88 млн. тройських унцій. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Номінальна вартість золота в резервах за вісім місяців 2010 року збільшилася на 14%, у серпні - 6%, до 1083,78 млн. дол.

При цьому за січень-серпень питома вага золота в золотовалютних резервах скоротилася з 3,75% (на початок 2010 року) до 3,3% (на кінець серпня 2010 р.).

На кінець серпня об`єм іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 31 млрд. 595,67 млн. дол., у т.ч. цінні папери - 18 млрд. 035,27 млн. дол., валюта і депозити - 13 млрд. 560,4 млн. дол.

Нафта. Газ

«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 37,4%

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", у січні-серпні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 37,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 16 млрд. 926,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні зазначають, що в цілому підприємства, що ходять до Мінпаленерго, у січні-серпні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 28,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 22 млрд. 608,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 21 млрд. 591,3 млн. грн.

Будівництво

«Київміськбуд» планує розробити систему управління житлом «Розумний будинок»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує розробити систему управління житловими будинками «Розумний будинок».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент ХК «Київміськбуд» Сергій ДРАЧ.

За його словами, дану систему планується розробити і застосувати на споруджуваному об`єкті по вулиці Коперника, 9-11 у Києві.

«На одному з будинків, а саме – по вулиці Коперника, 9-11 ми плануємо впровадити систему «Розумний будинок». Я думаю, що це дасть змогу вийти на якісно новий рівень експлуатації будинку, який ми сьогодні будуємо», – сказав С.ДРАЧ.

У свою чергу президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР відзначив, що цей об`єкт будується за оборотні кошти холдингу, на сьогодні збудовано 10 поверхів житлового будинку.

«Ми поки що не залучали інвесторів на цей будинок. У нас є можливість або оптимізувати процес і в 2011 році запланувати його здачу в експлуатацію, або ще трохи потягнути з будівництвом і поекспериментувати», – додав він.

Агро

Аваков: для стабілізації цін на продукти потрібні інтервенції з держрезерву

Голова Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", екс-губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ вважає, що для запобігання в регіоні підвищенню цін на продукти харчування необхідно проводити інтервенції з державного матеріального резерву України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з підвищенням цін на продовольство і продукти харчування в Харківській області.

За словами А. АВАКОВА, враховуючи поганий урожай і "серйозні помилки в управлінні з боку облдержадміністрації", ціни на продовольчі товари ростимуть і надалі.

При цьому він зазначив, що місцеві селяни не отримали від держави дотації і субсидії.

"Сільгоспвиробник, по суті, залишився наодинці з цією проблемою, плюс погодні умови, ми отримали один з найгірших результатів за усю історію", - зауважив А. АВАКОВ.

Єдиним виходом з ситуації А. АВАКОВ вважає введення "державного регулювання" цін і інтервенції з Держрезерву за заниженими цінами основних продуктів харчування.

"Ціни на продукти харчування, на жаль, збільшуватимуться, якщо не будуть застосовані заходи державного регулювання. Дуже небезпечна ситуація напередодні зими, і терміново треба вживати заходи. Причому не репресивні заходи, а заходи державного регулювання, тобто за рахунок державних інтервенцій з Державного резерву", - підкреслив А.АВАКОВ.