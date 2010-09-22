Бродський сподівається, що ВР скоротить на третину кількісті ліцензованих видів діяльності

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ сподівається, що через 2 тижні Верховна Рада прийме закон про скорочення майже на третину кількості ліцензованих видів діяльності

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

«Напередодні у Верховній Раді був прийнятий безпрецедентний законопроект, поданий Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, про відміну більш ніж 25% ліцензованих видів діяльності. У першому читанні його підтримали 237 депутатів. Я сподіваюся, що за два тижні ми доведемо цей законопроект до кінця», - відзначив М.БРОДСЬКИЙ.

Відповідно до норм запропонованого законопроекту, відзначає прес-служба Держкомпідприємництва, буде відмінено ліцензування 23 з існуючих на сьогодні 78 видів господарської діяльності. У свою чергу це автоматично призведе до скорочення 354 ліцензованих видів робіт.

Ліцензуванню не підлягатимуть види робіт, виконання яких не пов`язане із загрозою безпеці держави, життю і здоров`ю людей, погіршенням стану навколишнього середовища, а також щодо яких існують інші засоби державного регулювання.