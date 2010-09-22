«Фокстрот» запускає нову кредитну пропозицію

Продукція мережі «Фокстрот. Техніка для дому» стає ще доступнішою. Завдяки спеціальній пропозиції, розробленій спільно з виробником Philips і банками-партнерами мережі, покупці можуть придбати будь-який телевізор Philips в кредит 0%.

«В акції беруть участь абсолютно всі телевізори Philips – від популярних моделей середнього цінового сегменту до найостанніших новинок. У магазинах мережі «Фокстрот. Техніка для дому» представлено більше 40 моделей виробника, тому кожен споживач зможе вибрати телевізор на власний смак і скористатися вигідною пропозицією», - сказав керівник відділу аудіо-відео техніки компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Олександр ДАРДАЛАН.

Пропозиція покупки в кредит 0% діє у всіх супермаркетах мережі «Фокстрот. Техніка для дому» з 16 по 30 вересня поточного року. Кредит надається строком на 12 місяців; додаткові платежі і комісії відсутні. Для оформлення договору, покупцеві слід надати паспорт та ідентифікаційний код. Кредит надається банками-партнерами мережі.

«Ми розуміємо, що необхідна для дому річ, особливо коли це стосується техніки, не завжди доступна за ціною. Завдяки тісній співпраці з відомим виробником і нашими кредитними операторами, сучасні якісні телевізори стали доступнішими. Покупка в кредит все більш приваблива для покупців. Сьогодні в середньому 28% техніку в мережі отримується в кредит. Все більше покупців планують свій бюджет, розраховуючи на покупки в кредит. Ми упевнені, що даний акційний кредитний продукт користуватиметься популярністю», - відзначив керівник відділу споживчого кредитування компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Владислав Попов.

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році і на сьогоднішній день є безумовним лідером українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 17 вересня 2010 року компанія налічує 251 торгову точку, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 195 супермаркетів, мережа «FoxMart» - 38 гіпермаркетів, стокові центри «Техношара» - 18. Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 000 кв.м. В 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена у Молдові. Частка ринку кінцевого споживання БТіЕ складає більше 20%.