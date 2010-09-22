УкрРСЕПРО знову працює в штатному режимі – Держспоживстандарт

Електронна база даних сертифікації УкрСЕПРО знову працює в штатному режимі.

Як повідомляє прес-служба Держспоживстандарту, про це заявив голова відомства Олександр МАТВІЙЧУК на брифінгу 21 вересня.

Він повідомив, що був підписаний наказ Держспоживстандарту про скасування тимчасової системи роботи національної системи сертифікації і перехід на звичайний режим.

„Я взяв це питання на особистий контроль зважаючи на його державну значущість. Були мобілізовані всі ресурси для того, щоб якнайшвидше відновити процедуру видачі сертифікатів відповідності і знову працювати в режимі on-line”, – сказав А.МАТВІЙЧУК.

Він зазначив, що для відновлення роботи бази УкрСЕПРО не знадобилося бюджетних коштів, відповідна робота була виконана власними силами Державного підприємства „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості” за кілька днів.

А.МАТВІЙЧУК не назвав суми збитків, завданих внаслідок збою роботи бази, оскільки, за його словами, розслідування Служби безпеки України ще не завершене. При цьому він зазначив, що особи, винні в зриві діяльності електронної бази даних, усунені від роботи і будуть покарані відповідно до законодавства.

Нагадаємо, наприкінці серпня ц.р. перший заступник гендиректора Держпідприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості” Сергій ДОРОТИЧ повідомив, що електронна база даних сертифікації “УкрСЕПРО” знищена.

Державна митна служба до надання Держспоживстандартом інформації з єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції здійснювала митне оформлення товарів, які підлягають обов`язковій сертифікації, на підставі сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, рішень органів сертифікації.