Держспоживстандарт планує з січня повністю автоматизувати процес видачі сертифікатів

Держспоживстандарт планує повністю автоматизувати процес видачі сертифікатів з січня 2011 року.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Держспоживстандарту України, про це заявив радник голови відомства Корнелій ЖАЛОБА на брифінгу 21 вересня.

„Повна автоматизація процесу видачі сертифікатів, яку ми плануємо запровадити з січня 2011 року, допоможе уникнути бюрократизації, зловживань і так званого людського чинника”, – сказав він.

З початку 2011 року функціонуватиме єдина інтеграційна система і запроваджено єдиний тариф, який полегшить роботу підприємців.

„Ця система економитиме час і кошти підприємців, а також знизить мотивацію для лобізму в різних галузях. Вся процедура перевірок, узгодження, видачі документації відбуватиметься через комп`ютер. Підприємцям треба буде тільки заповнити необхідні документи, відправити їх через Інтернет і отримати результат ”, – сказав радник голови Держспоживстандарту. Він додав, що на сьогодні система знаходиться в розробці.

„Потреба в такому ресурсі існує в багатьох державних служб, приміром у ДАІ, Митної служби тощо”, – сказав К.ЖАЛОБА. На його думку, такий підхід допоможе зупинити видачу фальшивих сертифікатів. „Ми зможемо перевірити всю процедуру видачі сертифікатів. Сьогодні ж, як відомо, є структури-одноденки, які видають „ліві” сертифікати. Заходить в Україну контрабандний вантаж, а потім фірму, яка видала на нього сертифікат, неможливо знайти, вона анулюється. За допомогою ж єдиної інтеграційної системи, робота якої буде прозорою, ми зможемо жорстко і ефективно боротися з цим явищем”, – підкреслив він.