Головне на 22 вересня

Верховна Рада України відмовилася запровадити податкові канікули для малого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгенієм СУСЛОВИМ, проголосували лише 143 народних депутата із 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадження тимчасових податкових канікул для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманих працівників.

Проектом пропонувалося до 31 грудня 2016 року звільнити фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманої праці, від сплати податку на додану вартість; податку з доходів фізичних осіб; фіксованого податку; плати (податку) за землю; ринкового збору; збору за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг; плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Положення законопроекту мали поширюватися на платників податків, які здійснюють: виробництво товарів (крім підакцизних), сільськогосподарської продукції та її переробку, надання побутових послуг населенню. У проекті запроваджувалося ведення спрощеного обліку результатів діяльності і звітності.

Кабінет міністрів України в запропонованому проекті Податкового кодексу передбачив автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) не пізніше за 23 дні з моменту подачі заявки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань «Економічні реформи – реальність і очікування українського бізнесу» повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, якщо терміни з повернення ПДВ дотримано не буде, винні органи обкладатимуться штрафом.

«Закладено автоматичне відшкодування ПДВ на 23-й день з дня подачі декларації. Якщо ні – закладено штраф - 120% від ставки рефінансування Нацбанку», - сказав С.ТІГІПКО.

Київський Господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду державного майна України, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Зокрема, як відзначили в прес-службі, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем «Луганськтепловозу» – управляючою компанією «Брянський машзавод».

За інформацією прес-служби, ФДМУ на даний момент чекає офіційного повідомлення про винесене Господарським судом рішення, після чого ухвалюватиме рішення про свої подальші дії.

Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу завтра, 23 вересня, під стінами Верховної Ради о 9:00 почне безстрокову акцію протесту проти знищення бізнесу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Центру стратегічних досліджень (місто Київ) Павло ЖОВНЯРЕНКО.

За словами голови Союзу підприємців «Ніка» (м.Запоріжжя) Лідії КРИВЕНКО, якщо проект Податкового кодексу буде прийнятий у тому варіанті, який на сьогодні обнародуваний на парламентському сайті, то бізнес змушений «здати свідоцтва» і «піти в тінь». Крім того, підприємці Запоріжжя просять не приймати новий Податковий кодекс в поданому варіанті. Зокрема, за таке рішення в Запоріжжі було зібрано більш як 10 тис. підписів підприємців малого і середнього бізнесу. «Сьогодні ми їх передамо в Адміністрацію Президента», - відзначила Л.КРИВЕНКО.

Вона також повідомила, що завтрашня акція протесту триватиме доти, доки підприємцям не створять нормальних умов для ведення бізнесу.

Член правління Всеукраїнської громадської організації "Наш захист" (м.Київ) Андрій ПАНАЄТОВ відзначив, що підприємці вимагають прозорості системи адміністрування і розподілу податків. «Якщо ми платимо до Пенсійного фонду, то нехай публікують (звіти – УНІАН) до найдрібніших копійок, куди було витрачено гроші», - сказав він.

Заступник голови Луганської організації профспілки таксистів України (м.Луганськ) Ірина РАДЧЕНКО відзначила, що бізнес на сьогодні змушений піти на такі заходи, як страйк, тому що під час громадських слухань з приводу проекту Податкового кодексу його думку не було враховано.

За словами П.ЖОВНЯРЕНКА, представники асамблеї не брали участі в громадському обговоренні проекту Податкового кодексу у зв`язку з тим, що документ був визнаний неприйнятним, концептуально він не написаний для малого і середнього бізнесу. «Він фактично залишає за рамками оподаткування супервеликий і великий бізнес, і робить спробу перекласти весь тягар наповнення бюджету на малий і середній бізнес», - вважає П.ЖОВНЯРЕНКО.

«Вся ця вакханалія з Податковим кодексом призвела до того, що відбувається масова відмова від підприємницької діяльності, а також відмова від розширення кількості зайнятих на підприємствах малого бізнесу», - повідомив координатор альянсу «За чесні податки» (м. Львів) Ігор ГУРНЯК.

Крім того, представник даної організації зажадав від влади на базі державних банків створити нормальну систему кредитування бізнесу, також потрібна амортизаційна політика з боку держави, яка б сприяла розвиткові бізнесу, і створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

І.ГУРНЯК озвучив вимогу організації про відставку уряду Миколи АЗАРОВА і голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

І.ГУРНЯК також повідомив, що під час громадського обговорення Податкового кодексу у Львові підприємцям практично не давали виступати зі своїми пропозиціями. «Новий проект кодексу розглядався абсолютно непрозорим способом, ми взагалі не брали участі в його підготовці», - сказав він.

На прес-конференції було заявлено, що в завтрашній акції протесту очікується участь більш як 1000 людей.

Транспортний збір сплачуватиметься лише раз — під час купівлі автомобіля. Як передає кореспондент УНІАН, голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції повідомив, що це передбачено проектом Податкового кодексу України.

«Ми в Податковому кодексі зняли транспортний збір, тільки залишили при першому придбанні і все, як це і має бути. Не буде транспортних зборів щорічних, треба буде це прив`язувати до техогляду. Це – перший крок до того, щоб техогляд вивести повністю з міліції і передати приватникам — хай вони це роблять під свою відповідальність. Жодних, до речі, страхових компаній там також не буде — це брехня», - сказав він.

За його словами, також планується ввести кримінальну відповідальність за підробку прав водіїв, відповідний законопроект розробляється спільно з МВС.

«Ми домовилися з МОГИЛЬОВИМ, що школи навчатимуть і видаватимуть права, але тільки ми створимо велику кримінальну відповідальність за фіктивні права не тільки того, хто їх видає, а й того, хто ними користується, бо це — зазіхання на життя людей, це не просто підробка документа», - сказав він.

На сьогоднішній день в Україні зібрано понад 84% ранніх зернових і зернобобових, включаючи кукурудзу.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики України Сергій МЕЛЬНИК, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України.

«Ми очікуємо врожайність зерна приблизно 38 млн. тонн, можливо, навіть буде більше, але зараз прогнозований на такому рівні», – сказав С.МЕЛЬНИК.

При цьому він зазначив, що вже майже 3 млн. тонн зерна експортовано, в основному це пшениця, ячмінь і частково кукурудза.

Уряд має намір підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, за його словами, уряд сьогодні має намір прийняти постанову щодо збільшення розміру посадового окладу працівникам першого тарифного розряду тарифної сітки.

Таким чином, сказав прем’єр, заробітну плату буде підвищено всім працівникам бюджетної сфери.

«Ми й надалі будемо працювати з профспілками, роботодавцями для того, щоб найближчим часом повністю ліквідувати диспропорцію в оплаті праці», - запевнив М.АЗАРОВ.

Fitch Ratings підтвердило рейтинги ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") і ВАТ "Державний Ощадний Банк України" ("Ощадбанк"), включаючи їх довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") на рівні "B" зі "Стабільним" прогнозом. Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Одночасно Fitch підвищило індивідуальний рейтинг "Ощадбанку" з рівня "E" до "D/E".

Довгострокові РДЕ "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" обумовлені потенційною підтримкою з боку української влади у разі потреби з урахуванням того, що банки знаходяться в 100% державної власності, і зважаючи на їх роль в здійсненні політики держави. Рейтинги також беруть до уваги здатність української влади надавати підтримку, про що свідчить суверенний довгостроковий РДЕ на рівні "B". "Стабільний" прогноз у довгострокових РДЕ банків відбиває прогноз по суверенному довгостроковому РДЕ. У разі поліпшення або погіршення суверенної кредитоспроможності України на рейтинги "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" виявлятиметься тиск у бік підвищення або пониження, відповідно.

Підвищення індивідуального рейтингу "Ощадбанку" з рівня "E" до "D/E" відбиває зменшення невизначеності щодо ризиків банку, пов`язаних з НАК "Нафтогаз України", після реструктуризації кредитів цієї компанії у першій половині 2010 р. а також враховує стабілізацію якості активів у частині кредитного портфеля "Ощадбанку", не пов`язаного з "Нафтогазом", істотне поліпшення прибутковості до відрахувань в резерви і здатності банку абсорбувати збитки і бере до уваги комфортну позицію ліквідності "Ощадбанку". У той же час, індивідуальний рейтинг "Ощадбанку" як і раніше показує його залежність від фінансової підтримки з боку Національного банку України ("НБУ") у зв`язку з ризиками по "Нафтогазу", а також враховує високу концентрацію по позичальниках в кредитному портфелі, не пов`язаному з кредитуванням "Нафтогазу", відносно високий рівень реструктурованих/ пролонгованих кредитів і слабке корпоративне управління (про що свідчить директивне кредитування "Нафтогазу").

Потенціал підвищення індивідуального рейтингу "Ощадбанку" нині обмежений, зважаючи на подієвий ризик, що залишається, пов`язаний з кредитуванням "Нафтогазу". Пониження індивідуального рейтингу банку може статися у разі подальшої реструктуризації кредитів "Нафтогазу", якщо така реструктуризація спричинить дуже значні економічні втрати для банку. У той же час Fitch вважає малоймовірним, що влада захоче піти на те, щоб банк був вимушений зазнавати істотних збитків. Більше того, запас капіталу банку вже дозволяє помірний рівень абсорбування збитків у цьому кредитуванні.

Підтвердження індивідуального рейтингу "Укрексімбанку" "D" показує істотну здатність банку абсорбувати збитки, хорошу позицію ліквідності і стабільне клієнтське фондування. Банк також має сильну корпоративну клієнтську базу, сфокусовану на компаніях у сфері зовнішньоторговельної діяльності, які частенько мають доступ до виручки в іноземній валюті. У той же час індивідуальний рейтинг "Укрексімбанку" враховує погіршення якості активів і слабку прибутковість під впливом тиску з боку складного операційного середовища.

Тиск на індивідуальний рейтинг "Укрексімбанку" у бік пониження може відбутися у разі помітного збільшення директивного кредитування або при виникненні великих збитків за кредитами, які приведуть до різкого погіршення капіталізації.

«Укрінтеренерго» з 31 серпня відновило комерційні поставки електроенергії до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор ДПВД «Укрінтеренерго» Максим КУЧЕР.

За його словами, поставки електроенергії до Росії здійснюються на підставі комерційних договорів, укладених «Укрінтеренерго» і ВАТ "Інтер РАТ ЄЕС" на виконання домовленостей, досягнутих у рамках засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії у квітні ц.р. у Сочі.

М. КУЧЕР відзначив, що договори діють до кінця 2010 р. з можливістю їх продовження.

За словами директора «Укрінтеренерго», поставки електроенергії до Росії здійснюються нерівним графіком переважно в пікові години.

"Сьогодні ці домовленості реалізуються лише вночі, що уможливлює скорочення кількості пусків і зупинок генеруючого устаткування теплових електростанцій України, а також в цілому поліпшити економіку енергоринку", - сказав він.

М.КУЧЕР уточнив, що з 31 серпня до цього часу з української енергосистеми у бік РФ було експортовано близько 40 млн. кВт/год. електроенергії.

Він також додав, що зараз українська сторона вивчає питання економічної доцільності зворотного імпорту електроенергії з Росії для оптимізації і покриття можливого дефіциту електроенергії в ОЕС України.

Верховна Рада України відмовилася ухвалити два законопроекти про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок", внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЇ та Євгенієм СУСЛОМ, проголосували всього 202 народні депутати з 421 зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення законопроекту підтримали 123 депутати від БЮТ 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Законопроект передбачав встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного в статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Другий законопроект, внесений депутатом від БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ, також не набрав необхідної кількості голосів. За його прийняття проголосувало тільки 197 народних депутатів з 422 зареєстрованих в сесійній залі.

"За" проголосували 118 депутатів від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Законопроект був спрямований на відтермінування підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, оскільки такому кроку повинні передувати відповідні комплексні зміни як в самій системі пенсійного забезпечення, так і в інших соціально-економічних сферах діяльності. Передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного в статті 26 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Виступаючи з трибуни ВР, Н. КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що пропозиція про різке підвищення пенсійного віку в наявних умовах - це прояв зневаги до жінки. За її словами, внаслідок цього виникнуть проблеми у сфері зайнятості, які матимуть довготривалі наслідки. "Жінки, яким буде відстрочена пенсія, займатимуть від 2 до 2,5 мільйонів робочих місць", - сказала вона. Депутат висловила упевненість, що виникне істотне зростання безробіття серед жінок, яким за 50 років.

У свою чергу, представник фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ сказав, що в цьому питанні не можна обмежуватися тільки ухваленням рішення про введення мораторію. За його словами, необхідно підходити конструктивніше до цих проблем і впроваджувати пенсійну реформу.

Зі свого боку народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО сказав, що його політична сила ніколи не дасть голосу за пропозицію про підвищення пенсійного віку, хто б не виступав автором цієї пропозиції. "Підвищення пенсійного віку - це батіг для українців", - сказав П. ЦИБЕНКО.

(УНІАН)