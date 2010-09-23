Президенти України та Ізраїлю обговорили перспективи відносин двох країн

Президенти України та Держави Ізраїль Віктор ЯНУКОВИЧ і Шимон ПЕРЕС під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили стан і перспективи відносин між Україною та Ізраїлем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави Української держави, йшлося, зокрема, про можливості пожвавлення співпраці у торговельно-економічній, гуманітарній та науково-технічній сферах.

«Приємно відзначити, що ми домовилися запровадити безвізовий режим - це суттєво збільшить контакти між громадянами наших країн, насамперед - представниками бізнесу», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глави держав окремо порушили питання підготовки візиту Президента Ізраїлю до України, який має незабаром відбутися. Сторони відзначили, що цей візит має дати практичні результати для обох країн. «Ми хотіли б відкрити новий розділ у наших відносинах, використовуючи можливості наших країн», - зазначив, зокрема, Ш.ПЕРЕС.

У контексті теми засідання Генеральної Асамблеї ООН (щодо прогресу в досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття) глави держав обговорили шляхи подолання світової продовольчої кризи. В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна володіє значним потенціалом у галузі сільського господарства, який має бути використаний у подоланні світової продовольчої кризи.