Курс НБУ на 23.09.10
09:06, 23 вересня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.09.10100 USD - 791.9200 (22 вересня - 791.9200)100 EUR - 1058.3219 (22 вересня - 1038.9990)10 RUR - 2.5560 (22 вересня - 2.5479)Облікові курси банківських металів на 23.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-102296.27 (22 вересня-101266.77)961 XAG 10 Срібло-1669.37 (22 вересня-1644.03)962XPT10Платина-128924.58(22 вересня-127974.27)964XPD10Паладій-42526.10 (22 вересня-42288.53)
Офіційний курс НБУ на 23.09.10
100 USD - 791.9200 (22 вересня - 791.9200)
100 EUR - 1058.3219 (22 вересня - 1038.9990)
10 RUR - 2.5560 (22 вересня - 2.5479)
Облікові курси банківських металів на 23.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-102296.27 (22 вересня-101266.77)
961 XAG 10 Срібло-1669.37 (22 вересня-1644.03)
962XPT10Платина-128924.58(22 вересня-127974.27)
964XPD10Паладій-42526.10 (22 вересня-42288.53)
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