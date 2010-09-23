Анонс на 23 вересня

* Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс. Перший крок податкової реформи», організований газетою «Экономические известия» спільно з Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів. Учасники: Сергій Терьохін, голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики; Борис Колесников, віце-прем`єр-міністр України; Олександр Папаіка, голова ДПАУ; Чез Рой-Чеудхурі, керівник з питань оподаткування, АССА, Лондон; В`ячеслав Власов, директор з корпоративним податках, PricewaterhouseCoopers; Олександр Почкун, керуючий партнер, Baker Tilly Ukraine; Володимир Банник, головний бухгалтер, «Міжнародні авіалінії України» та ін.

* Перша міжнародна інвестиційна конференція BG Capital, присвячена перспективам післякризового економічного розвитку та інвестиційної привабливості трьох країн: України, Грузії та Білорусі. Учасники: Нік Піацца, Генеральний директор BG Capital; Сергій Тігіпко, Віце-прем`єр-міністр України; Макс Альєр, Голова представництва МВФ в Україні; Іраклій Гілаурі, Генеральний директор АТ «Банк Грузії», а також представники більше 50 всесвітньо відомих міжнародних інвестиційних фондів, серед яких Morgan Stanley, Goldman Sachs, Firebird, T. Rowe Price, Och Ziff, East Capital, CIM, Prosperity Capital Management, JP Morgan та інші, топ-менеджмент провідних компаній України, Грузії і Білорусі, еліта політикуму трьох країн. Серед учасників від українського бізнесу: ДТЕК, Галнафтогаз, Фуршет, Укравто, Фінанси та Кредит, Укрсоцбанк, Богдан, ТММ, КДД, Авангард, Мрія, Миронівський хлібопродукт, СК Універсальна та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Біля Верховної Ради України підприємці вимагатимуть відставки уряду М. Азарова.

* У рамках Дня атомної енергетики на VІІІ Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє» відбудеться круглий стіл на тему: «Атомна енергетика - енергетична безпека та економічний розвиток держави». Учасники: керівники НАЕК «Енергоатом», Міністерства палива та енергетики України, Держкомітету ядерного регулювання, народні депутати України, представники НАНУ, Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, провідні експерти галузі і т.п.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

* Круглий стіл на тему: "Наскільки ефективні інвестиції громади міста Києва в комунальні медіа". Будуть презентовані результати громадської експертизи: "Ефективність використання бюджетних коштів Головним управлінням з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю Київської міської державної адміністрації" (жовтень 2009 - квітень 2010 р.) Ініціатором експертизи стала Громадянська мережа ОПОРА. Учасники: Василь Косий, ГО Громадянська мережа ОПОРА; Кирило Животовський, ГО "Європейський вибір".

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Інноваційний рішення для бронювання залізничних квитків в офісах туристичних агентств - Amadeus Rail Ukraine". Учасники: Олексій Муровцев, генеральний директор Амадеус Україна; Євген Срібний, перший заступник начальника Головного управління інформаційних технологій Укрзалізниці (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 044 490 22 35 внут. 147, e-mail: maria.liakhova@amadeus.com.

* Прес-конференція, присвячена виходу нового аналітичного дослідження Світового банку - Меморандуму про економічний розвиток України «Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання». У звіті розглядаються джерела економічного зростання останнього десятиліття, а також перешкоди на шляху відновлення і забезпечення стабільного розвитку в майбутньому. На основі результатів дослідження пропонується план реформ. Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Пабло Сааведра, старший економіст Світового Банку та Координатор програм економічного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Економіка України: сьогодні і завтра».

* Прес-конференція Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (Держспецзв`язку) на тему: "Електронна Україна" - ефективний засіб в управлінні державою і міжвідомчій спілкуванні органів державної влади". Учасники: заст. голови Держспецзв`язку Петро Яцук, директор ДП "Українські спеціальні системи" Олександр Здрак.

* Прес-тур компанії «Рабен Україна» "Презентація нових рішень для логістики свіжих продуктів (від +2С до +6С)". Під час туру преса Борис Хруслов, директор логістичної компанії Рабен Україна й Аркадій Вершебенюк, директор департаментів промислової нерухомості та інвестиційних послуг компанії Colliers International висвітлять теми: Огляд ринку логістики для свіжих продуктів; Складська нерухомість у температурному режимі від +2С до +6С; Проблеми та особливості розвитку свіжої логістики в Україні; Нововведення «Рабен Україна» для комплексної логістики свіжих продуктів в Україні.

* Круглий на тему: "Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України". Учасники: Віталій Гудзенко, модератор круглого столу, голова Київської обласної організації ПП "Сильна Україна"; Віктор Луценко, ген.директор ТОВ "Агро-Богуславщина"; Валерій Томіленко, ген.директор ПІІ "Віталмар агро"; Юрій Бондарчук, директор компанії " Сільгосппродукт ".

* Розпочнеться засідання опозиційного уряду.

* У рамках святкування 140-річчя Південно-Західної залізниці до Києва на центральний вокзал Київ-Пасажирський прибуде паровоз. Схожий пасажирський поїзд уперше вирушив з Києва в Бірзулу (нині Котовськ) у 1870 році. З ретро-поїзда на першу платформу зійдуть відомі особистості, які творили історію Південно-Західної залізниці.

* Засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: про затвердження плану роботи Комісії на період роботи сьомої сесії парламенту шостого скликання (вересень 2010 - січень 2011 року); про стан виконання Рішення Комісії 20 травня 2010 «Про доповідь Голови Фонду державного майна України про хід приватизації АТ« Машинобудівне виробниче об`єднання «Оріон» (м. Одеса) та ін.

* Прес-конференція, присвячена урочистому відкриттю нового офіційного автосалону-бутіка Infiniti «ВіДі Ліберті», який входить до складу компанії «ВіДі Груп». В рамках події запланована презентація нового Infiniti QХ 56. Учасники: Віталій Джуринський, власник і глави правління «ВіДі Груп»; Андрій Нестеренко, ген.директор «Ніссан Мотор Україна»; Володимир Лапін, директор «ВіДі Ліберті».

* У рамках VIII Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє» відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи отримання теплової та електричної енергії при утилізації твердих побутових відходів в умовах мегаполісу». Участь у заході візьмуть провідні вітчизняні та іноземні фахівці, науковці та експерти енергетичного комплексу та ринку переробки ТПВ. Зокрема директор сміттєспалювального заводу «Енергія» АК «Київенерго» Сергій Крикун ознайомить з даними про реконструкцію заводу «Енергія», проведення якої планується в наступному році.

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