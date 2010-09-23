Герман стверджує, що представники української діаспори у США не прийшли на зустріч з Януковичем

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що представники української діаспори у США проігнорували можливість зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Нью-Йорку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

За словами Г.ГЕРМАН, самі представники української діаспори у США запропонували Президенту України зустрітися під час його перебування у Нью-Йорку.

«Незважаючи на щільний графік і низку двосторонніх зустрічей, Президент України погодився виділити час для проведення такої зустрічі. Але представники діаспори не скористалися такою нагодою», - сказала Г.ГЕРМАН.

Водночас, вона наголосила, що «Президент України залишається відкритим до діалогу з українською громадою».

«Відносини Української держави із українською громадою за кордоном є важливими», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 11-14 квітня Президент України перебував у США з робочим візитом, де брав участь у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента США.

12 квітня 2010 Український конгресовий комітет Америки (УККА) висловив жаль з приводу того, що В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Вашингтона не знайшов часу зустрітися з представниками цієї найбільшої організації української діаспори.

Також тоді Український конгресовий комітет Америки оприлюднив відкритого листа до Президента України, в якому закликав його відновити розділ про Голодомор на офіційному сайті Президента; проводити економічні і правові реформи та викорінити корупцію в Україні; а також відмовити Росії у продовженні оренди її Чорноморським флотом баз у Севастополі. Усіх українських посадовців, включно з Президентом, УККА закликав використовувати лише українську мову при виконані службових обов’язків.

20 вересня напередодні візиту до США В.ЯНУКОВИЧ надіслав Українському конгресовому комітету Америки листа, у якому йшлося про необхідність ведення більш активного діалогу влади в Україні з представниками української діаспори.

Також 20 вересня на офіційному сайті Президента України В.ЯНУКОВИЧА знову з’явився розділ, присвячений Голодомору 1932-1933 років в Україні.