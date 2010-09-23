Українська діаспора пікетувала візит Януковича у США та відмовилася від зустрічі з ним

Незважаючи на спробу президента Януковича налагодити відносини з українською діаспорою напередодні візиту у США, представники українських організацій зустріли його акцією протесту під гаслом "Україна не на продаж" і відмовилися від запропонованої зустрічі.

Як передає кореспондент УНІАН у США, в акції протесту, яка пройшла 22 вересня біля Місії України в ООН, взяли участь представники головних громадських організацій діаспори в США, у цілому близько 200 осіб.

Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ звернувся з листом до Українського конгресового комітету Америки (УККА), у якому, серед іншого, він пообіцяв розсекретити архівні матеріали про Голодомор, розібратися з ситуацією з музеєм "Тюрма на Лонцького" у Львові, створити громадське мовлення.

Також перед візитом у США на сайті Президента знову з`явився розділ, присвячений Голодомору, який зник звідти в лютому, після приходу В. ЯНУКОВИЧА до влади.

У листі-відповіді В. ЯНУКОВИЧУ, який УККА передав у представництво України при ООН під час протесту, американські українці заявляють, що не вірять в щирість українського Президента. "Наша об`єднана Українська община в США - Українська американська координаційна рада, Український народний союз, Союз українок Америки, Союз українських католиків Америки "Провидіння" і Нова українська хвиля - радо з Вами зустрінемося для корисного діалогу тоді, коли ми відчуємо від Вас щиру турботу про український народ і його проблеми". Лист В. ЯНУКОВИЧА викликав у діаспори "глибоке розчарування і здивування".

За словами Аскольда ЛОЗИНСЬКОГО, колишнього президента Всесвітнього конгресу українців, у листі В. ЯНУКОВИЧА його найбільше обурила обіцянка Президента розібратися з конфліктною ситуацією навколо музею "Тюрма на Лонцького" у Львові шляхом передачі його під керівництво Інституту національної пам`яті, очолюваного Валерієм СОЛДАТЕНКОМ.

"Валерій СОЛДАТЕНКО - це комуніст з 1969 року, який заявляє, що гордиться тим, що ніколи не здав свого партквитка, який не вважає Голодомор геноцидом і не визнає визвольної боротьби ОУН-УПА", - заявив А. ЛОЗИНСЬКИЙ, зазначивши, що таку людину не можна призначати керівником цього "надважливого інституту".

А. ЛОЗИНСЬКИЙ не вірить у те, що В. ЯНУКОВИЧ не розуміє, яких людей він призначає на посади. "Хоча дехто сміється над Президента, я вважаю, що В. ЯНУКОВИЧ знає, що він робить, і його політика є антиукраїнською, - переконаний А.ЛОЗИНСЬКИЙ. - В. ЯНУКОВИЧ підпорядкував усі вертикалі влади, судову систему, хоче підпорядкувати медіа, порушуються права людини, він будує ще гіршу систему, чим була за часів Леоніда КУЧМИ".

А. ЛОЗИНСЬКИЙ розповів, що українська влада не приховувала, що хоче уникнути акцій протесту діаспори. "Мені телефонував посол України в США Юрій МОЦИК і запитував, що Президент може зробити, щоб ми не протестували і погодилися на діалог". Окрім звільнення керівника Інституту національної пам`яті В. СОЛДАТЕНКА, серед вимог діаспори до ЯНУКОВИЧА було звільнення міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА і визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Не подіяло навіть відновлення розділу про Голодомор на офіційному веб-сайті глави держави. "Хоч ми вітаємо відновлення підрозділу про Голодомор на веб-сайті Президента, але приголомшені тим, що усі згадки про геноцид нашого народу були відредаговані", - йдеться у листі діаспори до В. ЯНУКОВИЧА.

Серед причин відмови українських організацій США зустрічатися з Президентом В. ЯНУКОВИЧЕМ, голова УККА Тамара ОЛЕКСІ назвала також попередній досвід діаспори у спілкуванні з В. ЯНУКОВИЧЕМ. "Ми зрозуміли, що немає сенсу зустрічатися з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після того, як він не виконав обіцянки відповісти на питання, які хвилювали Всесвітній конгрес Українців, які він дав на першій офіційній зустрічі з керівництвом ВКУ у червні", - сказано в листі.