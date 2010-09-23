У БЮТ прогнозують, що КС прийме рішення щодо політреформи до кінця тижня

Народний депутат від фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО прогнозує, що до кінця тижня Конституційний Суд оприлюднить рішення щодо конституційності політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам.

"Рішення буде сьогодні-завтра. Гарантовано, я думаю, до кінця тижня", - сказав С. МІЩЕНКО. За словами народного депутата, чинна влада встановила для Конституційного Суду чіткі терміни розгляду цього питання і винесення по ньому рішення. "Я думаю, що влада зробить усе, щоб до моменту повернення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зі Сполучених Штатів прямо йому до трапа піднесли рішення, що він вже має Конституцію КУЧМИ", - сказав С. МІЩЕНКО.

Більше того, зазначив С. МІЩЕНКО, швидше за все, рішення КС носитиме таке формулювання, згідно з яким взагалі не потрібні зміни в Конституцію і Україна житиме за редакцією Конституції 1996 року. "Конституційний Суд зробить усе можливе, щоб у питанні Конституції не потрібна була участь Верховної Ради і проведення референдуму", - додав він.