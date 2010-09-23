Головне за 23 вересня

Хроніка дня

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Важливим у другій половині дня стали повідомлення про те, що народні депутати зобов`язали роботодавців виплачувати зарплати не рідше двох разів у місяць, статутний капітал «Нафтогазу» збільшать на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску ОВДП, "Укртелеком" можуть приватизувати вже щього року...

Соцполітика

Рада узаконила виплату зарплати не рідше двох разів на місяць

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 229 із 421 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом викладено у новій редакції статтю 115 Кодексу законів про працю України. Законом передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата".

Крім того, законом встановлено, що розмір зарплати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Фонд соцстрахування на випадок безробіття в серпні виділив 229 млн. грн. на допомогу безробітним

У серпні 2010 року Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття виділив 229,3 млн. грн. на допомогу з безробіття. Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням, середньооблікова кількість безробітних, які одержували допомогу впродовж серпня, становила 308,7 тис. осіб.

Розмір допомоги з безробіття в середньому на одного безробітного становив 743 грн., що на 16,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (888 грн.).

На Волині як експеримент громадянам надаватимуть пільги із оплати за електроенергію грошима

Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання громадянам пільг у грошовій формі з оплати електроенергії під час проведення експерименту у Волинській області.

Відповідну постанову КМУ (№866 від 22 вересня ц.р.) оприлюднено на сайті уряду.

«Погодитися з пропозицією Волинської обласної державної адміністрації про проведення в області в другому півріччі 2010 р. експерименту із надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії громадянам, які мають відповідне право згідно із законом», - йдеться в документі.

Порядком передбачено, що громадянам, які мають право на пільги за кількома законами, призначається грошова виплата за одним законом, на вибір.

Дія Порядку не поширюється на осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії здійснюється органами праці та соціального захисту населення на підставі заяви громадянина, який має право на відповідні пільги, і даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Сума грошової виплати визначається, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, із урахуванням встановленої норми споживання електроенергії та тарифів на неї.

Грошові виплати здійснюються щомісячно через державні підприємства поштового зв`язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в банку (на його вибір).

Економіка

Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні становив 5,2 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні 2010 р., за попередніми даними, становив 5,2 млрд. дол. порівняно з 10,828 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у серпні п.р. платіжний баланс був майже урівноваженим і його профіцит становив 30 млн. дол.

У серпні, третій місяць поспіль, погіршується стан рахунку поточних операцій, дефіцит якого становив 563 млн. дол. Така динаміка спричинена істотним зростанням дефіциту торгівлі товарами. Чинниками погіршення товарного балансу стали певне уповільнення світової економіки на фоні проблем з державними фінансами у розвинених країнах і матеріалізація ефектів зміцнення реального курсу гривні (з початку року РЕОК гривні зріс на 7,4%, насамперед, через посилення номінального обмінного курсу гривні щодо євро та інших валют, які девальвували щодо долара США).

Додатковим чинником у серпні стали високі обсяги імпорту енергоносіїв.

За січень-серпень 2010 року поточний рахунок було сформовано з дефіцитом 562 млн. дол. порівняно з дефіцитом 1,1 млрд. дол. за відповідний період 2009 року.

Верховна Рада внесла до порядку денного сесії проекти Податкових кодексів

Верховна Рада України внесла для розгляду до порядку денного сесії проекти Податкових кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 342 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні парламенту, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК нагадав, що на сьогодні в парламенті є проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України, та проект Податкового кодексу, внесений народними депутатами Сергієм ТЕРЬОХІНИМ та Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.

А.МАРТИНЮК звернувся до профільного комітету парламенту, щоб на наступному сесійному тижні він виступив з пропозиціями щодо порядку розгляду даних законопроектів.

Після чого А.МАРТИНЮК оголосив про закриття вечірнього засідання парламенту.

Нафта. Газ

Парламент на 7,4 млрд. грн. збільшив статутний капітал НАК «Нафтогаз України»

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо порядку придбання акцій НАК «Нафтогаз України».

“За” проголосувало 248 із 424 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначається у пояснювальній записці, це робиться для того, щоб підвищити ліквідність НАК «Нафтогаз України».

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС), звертаючись до головуючого на засіданні першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА, заявив, що позиватиметься до нього, оскільки під час ухвалення закону було порушено процедуру і закон «Про Регламент Верховної Ради України», і даний законопроект був ухвалений одночасно у першому читанні та остаточно як закон, не зважаючи на те, що у народних депутатів були заперечення з цього приводу.

Держава компенсує "Нафтогазу" 3,4 млрд. грн. різниці у тарифах

Кабінет міністрів України своєю ухвалою (№ 864 від 22 вересня п.р.) затвердив Порядок використання в 2010 році коштів, передбачених Державним бюджетом для часткової компенсації НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, зокрема недоотриманої за 2009 рік.

У документі передбачена сума часткової компенсації “у межах 3 млрд. 423,525 млн. грн.”.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що за підсумками 2010 року збитки компанії від реалізації імпортованого газу підприємствам теплової комунальної енергетики сягнуть 10,906 млрд. грн. На сьогодні фактичний збиток компанії від реалізації газу ТКЕ за регульованими тарифами становив 6,290 млрд. грн.

«Нафтогаз» прогнозує збитки від реалізації імпортного газу теплокомуненерго

НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що за підсумками 2010 року збитки компанії від реалізації імпортного газу підприємствам теплової комунальної енергетики сягнуть 10,906 млрд. грн.

Про це йдеться в офіційному листі держхолдингу Міністерству фінансів і Міністерству палива та енергетики України (від 16 вересня п.р.), копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, на сьогодні фактичний збиток "Нафтогазу" від реалізації газу ТКЕ за регульованими тарифами становив 6,290 млрд. грн.

При цьому, за оперативними даними, загальна сума боргу теплокомуненерго за спожитий у 1999-2010 рр. газ становить 14,2 млрд. грн., 5,8 млрд. грн. з яких – борг поточного року.

Нафтогаз подав касацію на рішення суду у справі RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз України» звернулася з касаційним поданням до Верховного Суду України на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду столиці від 17 вересня п.р. у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду України.

«Так, відповідні документи сьогодні до нас надійшли», - сказала керівник прес-служби Людмила МОМОТ.

Водночас прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Олена ЮР’ЄВА не підтвердила, проте і не спростувала цю інформацію.

Притвазиція

"Укртелеком" можуть приватизувати цього року

Кабінет міністрів України продовжує розгляд питання щодо можливості приватизації «Укртелекому» поточного року.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу після відвідання Чорнобильської АЕС.

«Зараз розглядається питання можливості приватизації», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він також уточнив, що питання про приватизацію даного об`єкту було зняте з порядку денного засідання Кабінету Міністрів вчорашнього, оскільки розпорядження уряду було підготовлене недостатньо якісно.

«Я ще раз його (проект розпорядження – УНІАН) на урядовому комітеті розглядатиму, і дивитимуся всі етапи, яким чином «Укртелеком» приватизовуватиметься», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що приватизацію необхідно провести так, щоб держава одержала максимум коштів до бюджету. Крім того, необхідно уточнити питання капіталізації підприємства, а також розглянути варіанти збереження соціальних телефонів.

«Ці питання не були враховані, тому питання про приватизацію «Укртелекому» було знято з розгляду Кабміну», – сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час інвестиційного форуму віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що «Укртелеком» буде приватизовано цього року.

Відповідаючи на запитання, чи існує сьогодні в уряді консолідована позиція щодо продажу «Укртелекому», він сказав: «Буде. Якщо зараз і немає, то вона буде продемонстрована під час ухвалення рішення Кабміном про приватизацію».

Компанія «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить більш як 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року.