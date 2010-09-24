Анонс на 24 вересня

* Виїзне розширене засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців у Тернополі на тему: «Тернопільський край - центр туризму України». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Тернопільської ОДА Михайло Цимбалюк та інші.

* До відкриття 7-го Міжнародного авіаційно-космічного салону «АВІАСВІТ-ХХІ» відбудеться круглий стіл на тему: "Високоточна зброя - зброя майбутнього". Учасники: зам.председателя Агентства з питань оборонно-промислового комплексу Мінпромполітики України Михайло Луханін; заст.міністра оборони України Володимир Омельянчук; ген.директор, генеральний конструктор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов та інші.

* Прем`єр-міністр Микола Азаров візьме участь у відкритті лабораторного корпусу Київського будівельного технікуму в м. Києві.

* Круглий стіл на тему: «Коли Україна перейде на безпаперові технології, запровадивши систему електронного документообігу?».

* Прес-конференція на тему: "Закриття секонд-хендів знищить робочі місця, але не підніме українську легку промисловість і не наповнить бюджет". Учасники: президент Всеукраїнської Асоціації дилерів "секонд-хенд" В`ячеслав Мясоєдов.

* Прес-конференція делегації Ради Директорів ЄБРР. Керівник делегації Ради Директорів ЄБРР Васcілі Лелакіс та інші.

* Ініціативна група передасть понад 100 тисяч підписів громадян України до керівництва Міжнародного валютного фонду з вимогою встановити контроль за використанням українською владою коштів МВФ, а також направити спеціальну контрольну групу для запобігання махінацій з кредитними коштами в інтересах «РосУкрЕнерго».

* Розпочне роботу пряма лінія Кабміну за участю міністра з питань ЖКГ Юрія Хіврича.

* Прес-конференція на тему: "Ринок цукру, картоплі та гречки. Цінова політика: реалії та перспективи". В роботі візьме участь Іван Томич, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у першому засіданні нового складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів. Після засідання відбудеться брифінг голови Ради підприємців Леоніда Козаченка.

* Брифінг заступника голови КМДА Руслана Крамаренка та начальника Головного управління економіки та інвестицій Ігоря Довбаня на тему: «Стратегія розвитку Києва до 2025 року» та Проект реформування відносин по відношенню до тимчасових споруд (МАФів) на 2010-2012 рр.

* Круглий стіл на тему: «Європейські стандарти трудової політики», під час якого менеджери та власники українських і міжнародних бізес-компаній, а також представники уряду та міжнародних організацій обговорять практики впровадження європейських стандартів рівності співробітників у трудовій політиці приватних і державних компаній в Україні.

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