Янукович 29 вересня відвідає Донецьк

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 29 вересня відвідає з робочою поїздкою Донецьк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, після прибуття до Донецька вранці 29 вересня Президент попрямує до виставкового комплексу «ЕкспоДонбас», де візьме участь у відкритті і першому засіданні ІІІ Міжнародного інвестиційного саміту Donbass Investment Destination «Державно-приватне партнерство у контексті нової економічної політики України».

Потім В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з експозиціями виставки «Енергоефективність» і виставки інвестиційних проектів. Після цього Президент дасть коротку прес-конференцію.

Крім того, в Донецькому державному університеті управління В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з професорсько-викладацьким, студентським і вчительським активом області з нагоди Дня працівника освіти.