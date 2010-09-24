Україна встановила дипломатичні відносини з Гаїті

Україна підписала угоду про встановлення дипломатичних відносин з Республікою Гаїті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора в Нью-Йорку повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

Він уточнив, що угоду з українського боку підписав міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО у рамках участі у 25-ій сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Це держава в Карибському басейні, встановлення дипломатичних стосунків з якою дозволить Україні ефективніше захищати інтереси своїх громадян, які можуть у тій чи іншій ситуації опинитися в Гаїті", - зазначив О. ВОЛОШИН.

Також, за його словами, дипломатичні стосунки з Гаїті сприятимуть ефективнішій реалізації зобов'язань України як добросовісного члена ООН у наданні допомоги Гаїті, постраждалій кілька років тому від масштабного землетрусу. Зокрема, О. ВОЛОШИН уточнив, що окрім надання гуманітарної допомоги, йдеться про направлення до складу поліцейської місії ООН в Гаїті українського контингенту у складі 130 осіб.

У той же час, представник МЗС України наголосив, що про відкриття в Гаїті українського посольства поки що не йдеться.