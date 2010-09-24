Янукович підтвердив наміри України стати непостійним членом Ради Безпеки ООН

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує намір держави бути непостійним членом Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй у 2016-2017 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в Нью-Йорку на загальних дебатах 65-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

В. ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що важливі реформи ООН неможливі без оновлення стержня цієї організації - Ради Безпеки.

"Перетворення Ради Безпеки на показніший і збалансований за складом орган, посилення прозорості його роботи є необхідними умовами підвищення ефективності та адаптації ООН до сучасних світових процесів", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що Україна готова до обговорення усіх прогресивних концепцій реформування РБ. "Переконані, що запорукою успіху є облік інтересів усіх недостатньо представлених в цьому органі регіональних груп, зокрема Східноєвропейської. Користуючись нагодою, маю честь підтвердити намір України отримати членство в Раді Безпеки ООН на 2016-2017 роки", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.