Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав світову спільноту повністю відмовитися від ядерної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в Нью-Йорку на загальних дебатах 65-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Сьогодні існує також насущна потреба в конкретних кроках для зменшення ризиків, пов'язаних з поширенням ядерних матеріалів і технологій. Закликаємо інші держави - члени ООН наслідувати наш приклад у справі глобального ядерного роззброєння і нерозповсюдження", - заявив Президент України.

За його словами, досвід останніх десятиліть свідчить, "що ядерна зброя не завжди зміцнює безпеку". "При цьому країни, які йдуть до її придбання, можуть попадати під вплив нових ризиків і ставати більш уразливими", - додав В. ЯНУКОВИЧ.

"Краща протидія поширенню ядерної зброї - її поступова повна ліквідація", - вважає він.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ привітав підписання нового Договору СТАРТ між США та Росією і подальше скорочення їх національних ядерних арсеналів.

Український президент нагадав, що у 1994 році Україна першою у світі добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу.

"Пройшло 16 років, але приклад України залишається актуальним і сьогодні. У квітні цього року на Вашингтонському саміті з питань ядерної безпеки Україна зробила наступний крок, оголосивши про рішення позбавитися від усіх запасів високозбагаченого урану", - сказав голова держави.

У той же час він зазначив, що у зв'язку із згаданими кроками Україна розраховує і на неухильне виконання зобов'язань міжнародних партнерів щодо гарантій її безпеки. "Передусім, маю на увазі Будапештський меморандум 1994 року. Україна наполягає: гарантії безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів, а також для країн, які не входять в будь-які військові союзи, мають бути відображені у юридично зобов'язуючому міжнародному документі. Це - найкращий запобіжник від регіональних ядерних амбіцій", - вважає В. ЯНУКОВИЧ.