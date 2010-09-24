Головне за 24 вересня

Новини дня

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Соцполітика

В Україні заборгованість із зарплати в серпні скоротилася на 9%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в серпні 2010 року скоротилася на 9,1% і на 1 вересня ц.р. становила 1,409 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Разом з тим, з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 4,3%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 вересня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 вересня ц.р. становив 241,763 млн. грн. (з початку року скоротилася на 9,2%, у серпні – на 15,3%), в Луганській – 133,171 млн. грн. (з початку року виросла на 0,6%, в серпні – скоротилася на 10,4%), у Харківській – 119,611 млн. грн. (з початку року виросла на 0,1%, у серпні – скоротилася на 5,2%). На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України залишається Київ – 147,091 млн. грн. (з початку року виросла на 4,8%, в серпні – скоротилася на 12%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України, а також у Києві і Севастополі.

Пенсійний фонд з 1 серпня перерахував пенсії 172 тис. пенсіонерів

З 1 серпня 2010 року Пенсійний фонд (ПФ) перерахував пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни і учасників бойових дій.

Як повідомляють на офіційному сайті ПФ, сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн., середня виплата на одного пенсіонера - понад 60 грн. Перераховані пенсії виплачені у серпні.

З 1 серпня мінімальний розмір пенсії для інвалідів війни і учасників бойових дій (без урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною) визначений у таких розмірах: для інвалідів війни I групи - 240% прожиткового мінімуму для непрацездатних (1701,60 грн.), II групи - 215% (1524,35 грн.), III групи - 190% (1347,10 грн.), для учасників бойових дій - 165% (1169,85 грн.).

На сьогодні здійснюють перерахунок пенсійних виплат, передбачених з 1 жовтня у зв`язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн.

Перерахунок пенсій здійснений для 12,8 млн. пенсіонерів. Сума додаткових витрат склала понад 142,5 млн. грн. Виплату перерахованих пенсій проведуть у жовтні.

Кількість українців на обліку у центрах зайнятості виросла

У серпні кількість українців, які стоять на обліку в центрах зайнятості, збільшилася на 3,1 тис. - до 416,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомив Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням, по допомогу у працевлаштуванні в серпні звернулося 97 тис. осіб проти 103,5 тис. у липні (у серпні 2009 року - 79,2 тис. осіб).

За сприяння держслужби зайнятості у серпні поточного року було працевлаштовано 58,1 тис. громадян проти 66 тис. у липні. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з липнем 2010 року, скоротився на 1,4 п.п. і в серпні склав 11,4%.

Найвищий рівень безробіття в серпні спостерігався в Житомирській області (2,6%), найнижчий - у Києві (0,3%).

Скорочення рівня безробіття на 0,1-3,7% в серпні спостерігалося у 14 регіонах. У Волинській області показник рівня безробіття не змінився. Найвище зростання безробіття було зафіксоване у Львівській області - на 2,4%.

Нафта. Газ

«Нафтогаз» прогнозує скорочення видобутку газу на 4,9%

НАК "Нафтогаз України" прогнозує скорочення видобутку газу компаніями холдингу цього року на 4,9%, або 950 млн. куб. м, - до 18,4 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком.

Про це під час форуму «ПЕК: сьогодення і майбутнє» повідомив начальник управління видобутку газу, газового конденсату й нафти "Нафтогазу" Сергій КАСЯНЧУК.

За його словами, в 2010 році видобуток нафти з газовим конденсатом в Україні очікується на рівні близько 3,5 млн. тонн.

С.КАСЯНЧУК відзначив, що очікуване скорочення видобутку вуглеводнів викликане виснаженням діючих родовищ.

Україна накопичила у ПСГ 23 млрд. кубометрів газу

Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) на початок опалювального періоду 23 млрд кубометрів газу.

Про це під час наради з підготовки до опалювального періоду під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА повідомив перший заступник міністра палива і енергетики Сергій ЧЕХ.

За його словами, на складах теплових електростанцій накопичено 3 млн 575 тис. тонн вугілля.

Він зазначив, що накопичені енергоресурси, а також рівень підготовки енергосистеми до зими дозволить забезпечити стабільну роботу енергетичного комплексу в майбутній опалювальний період.

Фінанси

Курс гривні з початку вересня на міжбанку знизився на 0,61%

Національний банк України констатує зниження курсу гривні з початку вересня 2010 року на міжбанківському валютному ринку на 0,61%, до 7,9344 грн./дол., а на готівковому – на 0,67%, до 7,957 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні щодо долара США з початку місяця знизився на 0,38% – до 7,9162 грн./дол., а щодо євро – на 5,31%, до 10,5468 грн./євро. Щодо російського рубля гривня зміцнилася на 0,72% – до 2,5534 грн./10 рублів.

«З початку вересня на валютному ринку України попит на іноземну валюту зростав швидше за пропозицію, хоча сальдо валютних нетто-надходжень до країни залишалося позитивним. Дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку нівелювався валютними інтервенціями Національного банку України і курсовими коливаннями гривні», – зазначається у повідомленні регулятора.

Кредитори «Кредитпромбанку» придбають 49% капіталу цієї фінустанови

Кредитори «Кредитпромбанку» за рахунок реструктуризації зобов`язань придбають 49% капіталу цієї фінустанови

Про це заявив директор ЄБРР в Україні Андрес КУУСВЕК на прес-конференції у п`ятницю.

«21 вересня підписали угоду з «Кредитпромбанком», згідно з якою була здійснена конвертація короткострокових кредитів у довші інструменти, частина буде інвестована в акціонерний капітал на рівні до 100 млн. доларів, 300 млн. доларів – в боргові зобов`язання», - сказав А.Куусвек.

За його словами, в результаті реструктуризації 49% капіталу «Кредипромбанку» перейде у власність кредиторів, серед яких ЄБРР, «Райффайзен Банк» та ін.

Збільшення частки відбудеться шляхом викупу додаткової емісії акцій «Кредитпромбанку». Крім того, він пояснив, що боргові зобов`язання на 300 млн. доларів, погашення яких мало наступити через 2,5 роки, будуть пролонговані ще на 5 років.

Транспорт

Мінтранс має намір домовитися про знижку до 50% на транзит залізничних вантажів через Молдову

Міністерство транспорту і зв`язку України (МТЗУ) має намір домовитися про знижку до 50% на транзит залізничних вантажів через Молдову для того, щоб відновити регулярні залізничні перевезення вантажів з Росії до Ренійського порту з метою їх подальшого транспортування морем.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час наради в Одесі.

«Щоб обсяг транзитних вантажів до Ренійського порту збільшувався, ми проведемо переговори з Молдовою про можливість введення загальних знижок на перевезення вантажів залізничним транспортом», - підкреслив міністр.

За словами генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА, розмір вказаних знижок може становити до 50%. Крім того, вивчається можливість поліпшення умов доставки у порт продукції вітчизняних підприємств, зокрема, Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниці» і Ренійському порту доручено підготуватися до зустрічі з делегацією керівництва залізниці Молдови, на якій планується визначитися з умовами введення пільг та їх розміром.

Агро

Аграрії зібрали вже 33,5 млн. тонн зерна – МінАП

За оперативними даними, на 24 вересня українські аграрії обмолотили 12,9 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (88% від плану) і намолотили 33,5 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН у Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що середня врожайність становить 25,9 ц/га.

За інформацією міністерства, на сьогодні гречка обмолочена з площі 164 тис. га (79%), намолочено 137 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,4 ц/га. Просо обмолочене на площі 80 тис. га (95%), намолочено 123 тис. тонн зерна, середня врожайність – 15,4 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана з площі 1 млн. га (39%), одержано 4,2 млн. тонн зерна, середня врожайність – 40,3 ц/га.

Крім того, соняшник зібраний з площі 2,3 млн. га (52%), одержано 3,6 млн. тонн насіння, середня врожайність – 15,4 ц/га.

Цукровий буряк зібраний з площі 111 тис. га (22%), накопано 3,5 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність – 310 ц/га.

Соя зібрана з площі 341 тис. га (32%), одержано 523 тис. тонн насіння, середня врожайність – 15,3 ц/га.

Аграрії засіяли озимими 40% запланованих площ

За оперативними даними, на 24 вересня п.р. в Україні озимі зернові засіяні на площі 3,388 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,6 млн. га).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, з них на зерно засіяно 3,36 млн. га, що становить 40% прогнозу (8,5 млн. га).

Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 948 тис. га, що становить 77% прогнозу (1,2 млн. га).

ЖКГ

Клюєв доручив прискорити підготовку до опалювального сезону

Місцева влада повинна прискорити підготовку об`єктів енергетики й інфраструктури до початку опалювального сезону.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, не всі доручення уряду з підготовки до нового опалювального сезону виконані у повному обсязі. Зокрема, комплексна підготовка житлових будинків в Україні проведена на 99%. На сьогодні відстають від графіка Севастополь (96,32%) і Київ (93,74%), а також Волинська (96,39%), Івано-Франківська (95%) і Кіровоградська (96,74%) області.

Котельні підготовлені у середньому по Україні на 99,7%, відстають Херсонська (98,5%), Івано-Франківська (98,4%) і Кіровоградська (98,5%) області, а також АР Крим (98,7%).

За словами першого віце-прем`єра, заміна теплових мереж здійснена не повністю у Криму (95,2%), Вінницькій (94,3%), Львівській (94,9%) і Чернівецькій (98,5%) областях (середній по Україні показник – 99,8%).

Соціальні об`єкти, зокрема лікарні, у середньому по Україні підготовлені до опалювального сезону на 99,9%. Відстають Крим (98,4%, не завершена підготовка двох лікарень), Донецька – 99,7% (1 лікарня) і Івано-Франківська – 98,6% (1 лікарня) області.

За даними Міністерства житлово-комунального господарства, всі 20 тисяч шкільних закладів і 12 тисяч дитячих садочків готові до початку опалювального сезону. З 216 тис. житлових будинків до зими на даний час готові 213 тис. Найбільше не готового до опалювального сезону житла в Києві (659 будинків), в Івано-Франківській області (229), у Криму (227), у Кіровоградській області (127) і Севастополі (126). Проведено 99% планових ремонтів водопровідних мереж і 100% – каналізаційних. Здійснено ремонт 9,3 млн. кв. м дорожнього покриття у містах, що становить 94% від запланованого, найгірші показники у Севастополі (28%), Києві (84%) і Вінницькій області (88%).