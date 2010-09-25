До Харкова прибув Президент Польщі. Разом з Азаровим воклав вінки до могил жертв НКВД

Сьогодні до Харкова з візитом прибув Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ. Як передає кореспондент УНІАН, Президент Польщі разом із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в Українсько-Польського меморіалі жертвам тоталітаризму покладають вінки до могил жертв НКВД. В урочистій церемонії покладання квітів беруть участь родичі розстріляних польських офіцерів, представники громадськості Харківщини, члени урядових делегацій обох країн.

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