Через місяць-півтора Президент може внести до ВР новий проект КПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уже через місяць-півтора може внести до Верховної Ради проект нового Кримінально-процесуального кодексу.

Про це в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі "Інтер" у п’ятницю ввечері сказав заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ .

"Усі речі зараз ми систематизували. І через місяць-півтора ми запропонуємо главі держави, щоб він виступив з відповідною законодавчою ініціативою у парламенті", - сказав А.ПОРТНОВ.

Він наголосив, що новий кодекс дозволить значно зменшити бюрократизацію у правоохоронних органах, збільшити вагу судових органів і скоротити кількість людей, які будуть займатися розслідуванням.

"Ми такий вибудовуємо процес, який дозволить захистити права громадянина і збільшити його можливості у судовому процесі. Нам не потрібна така кількість людей, яка нині тримається в ізоляторах", - заявив заступник глави Адміністрації Президента.