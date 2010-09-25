Блохін висловив бажання очолити київське "Динамо"

Екс-тренер збірної України Олег БЛОХІН висловив бажання очолити київський футбольний клуб "Динамо".

Про це колишній гравець клубу сказав у ефірі телеканалу "Футбол", повідомляє сайт “Чемпіон”.

"Динамо" - мій рідний клуб, я ніколи не був до нього байдужим. Якби мені запропонували стати тренером київського клубу, я б погодився без роздумів", - сказав О.БЛОХІН.

"Зараз у нас багато надій покладають на легіонерів гравців і тренерів, але забувають про внутрішній потенціал. У "Динамо" працювали вже абсолютно всі, але БЛОХІН... Його якось обходять стороною", - додав він.