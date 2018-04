Головне за 25 вересня

Головне за день

Міжнародні відносини

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вшанували пам’ять розстріляних в 1940 році у Харкові польських офіцерів. Як передає кореспондент УНІАН, Президент Польщі та прем’єр-міністр України поклали вінки до меморіальної дошки жертвам розстріляних польських офіцерів на вулиці Совнаркомівській, де раніше була розташована будівля НКВС.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ та М.АЗАРОВ також поклали вінки до меморіалу жертвам тоталітаризму у Лісопарку. Почесні гості взяли участь у православній та католицькій молитві пам’яті жертв тоталітаризму. Б.КОМОРОВСЬКИЙ подякував усім, хто особисто долучився до відкриття меморіалу у Харкові.

«Хотів би дуже, щоб тут, у Харкові, як і в інших місцях, ми мали змогу зберегти як колективнe, так і індивідуальну пам’ять загиблих від цього тоталітарного режиму», - сказав Президент Польщі.

До складу офіційної делегації Польщі увійшли посол в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, голова Департаменту безпеки при Президентові Польщі Станіслав КОЖЕЙ, підсекретар служби Апарату Президента Польщі Яромір СОКОЛОВСЬКИЙ, віце-міністр закордонних справ Польщі Хенрік ЛІТВІН, голова Генерального штабу Війська Польського Мечислав ЧЕНЮХ та інші високопосадовці.

Також до Харкова прибули більше 400 родичів загиблих у Харкові польських офіцерів.

Довідка УНІАН. У 1940 році у Харкові було розстріляно та поховано у Лісопарку більше 3 тисяч польських офіцерів, серед яких було кілька генералів Війська Польського.

Законодавство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уже через місяць-півтора може внести до Верховної Ради проект нового Кримінально-процесуального кодексу. Про це в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі "Інтер" у п’ятницю ввечері сказав заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ .

"Усі речі зараз ми систематизували. І через місяць-півтора ми запропонуємо главі держави, щоб він виступив з відповідною законодавчою ініціативою у парламенті", - сказав А.ПОРТНОВ.

Він наголосив, що новий кодекс дозволить значно зменшити бюрократизацію у правоохоронних органах, збільшити вагу судових органів і скоротити кількість людей, які будуть займатися розслідуванням.

"Ми такий вибудовуємо процес, який дозволить захистити права громадянина і збільшити його можливості у судовому процесі. Нам не потрібна така кількість людей, яка нині тримається в ізоляторах", - заявив заступник глави Адміністрації Президента.

Фондовий ринок

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s присвоїло рейтинг В+ єврооблігаціям України. Про це повідомляється на сайті агентства.

Рейтинг В+ присвоєно як 10-річним облігаціям на 1,5 млрд. дол., так і 5-річним облігаціям на 500 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні випустила облігації зовнішньої державної позики на 2 млрд. дол.

П`ятирічні облігації (вересень 2015 року) випущені на 500 млн. дол., десятирічні (вересень 2020 року) на 1,5 млрд. Процентна ставка - 6,875% для п`ятирічних облігацій і 7,75% для десятирічних.

Будівництво

Міністерство закордонних справ України виступає за правове вирішення конфлікту, який виник під час розгляду питання щодо будівництва на Пейзажній алеї у Києві. Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за словами посла з особливих доручень МЗС України Юрія ДОРОШЕНКА, Міністерство закордонних справ має намір наполягати на знесенні незаконно встановлених гаражних боксів на приналежній їй земельній ділянці, оскільки в основі конфлікту перебувають інтереси групи власників капітальних споруд на Пейзажній алеї.

Міністерство закордонних справ має намір вирішити конфлікт виключно у правовій площині.

У ситуації, що склалася навколо Пейзажної алеї, недопустимо, щоб на земельній ділянці, що перебуває в державній власності, залишилися незаконно збудовані гаражі. До цього часу для потреб МЗС не було виділено жодної земельної ділянки під будівництво житла для співробітників, і на сьогодні ділянка на Пейзажній алеї є єдиною, виділеною міністерству під забудову, йдеться у коментарі.

Після отримання усіх необхідних висновків архітектурно-містобудівної ради, управління захисту історичної та культурної спадщини Києва, а також після археологічних досліджень МЗС розпочало проектування житлового будинку та оформлення дозволу на будівництво. Згідно з проектом, передбачено дотримання усіх містобудівних норм, розміщення на нижніх поверхах будівлі виставкових залів та інших приміщень для Національного музею історії України, а також обов`язковий благоустрій прилеглої території та скверу.

На той час на ділянці розташовувався 21 гараж. Згідно з рішенням Київради, МЗС мало їх знести, вирішити майнові питання з людьми, що й було частково зроблено. За сприяння МЗС вдалося викупити 11 гаражів. Решту знесли згідно з рішенням виконавчої служби після рішення Господарського суду Києва.

Таким чином, МЗС мало намір уникнути втручання виконавчої служби зі знесення незаконних споруд, але мали місце факти, зокрема з боку тих, хто використовував ситуацію для шантажу та вимагання необґрунтованих компенсаційних сум, зазначає Ю.ДОРОШЕНКО.

У 2005 році підготовчі роботи до будівельних робіт на Пейзажній алеї були припинені. З`явилися 9 капітальних гаражів, а для їхнього прикриття було розбито сквер.

У разі позитивного вирішення питання будівництва будинку на цій ділянці саме МЗС зможе найбільш раціонально його використовувати, оскільки будуть враховані висновки ЮНЕСКО, думка Київради і громадськості, побажання людей, що живуть в сусідніх будинках, зазначається у коментарі.

* * *

Рішення Господарського суду Києва про арешт 80% акцій акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд”, а також структура власності і склад акціонерів не вплинуть на господарську діяльність та виконання компанією своїх зобов’язань перед інвесторами. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційних комунікацій АТ ХК «Київміськбуд».

У компанії пояснили, що рішення Господарського суду Києва від 16 вересня ухвалено у рамках заявлених вимог позивача: задоволено 1 пункт з 9 внесених у клопотання про забезпечення позову.

“Дане рішення обумовлює єдине обмеження: з моменту набуття його чинності нові власники 80%-го пакета акцій АТ ХК «Київміськбуд» не можуть продати вказані акції до вирішення судової суперечки по суті. Відповідно, цей факт ніяким чином не впливає на господарську діяльність компанії і виконання нею своїх зобов`язань, оскільки стосується лише прав акціонерів, що володіють даним пакетом і що придбали цінні папери холдингу з інвестиційними, а не спекулятивними цілями”, - йдеться у повідомленні.

При цьому керівництво «Київміськбуду» акцентує увагу громадськості на тому, що незалежно від структури власності та складу акціонерів, усі зобов`язання холдингу перед інвесторами будівництва об`єктів та іншими юридичними і фізичними особами будуть виконані в повному обсягу.

У компанії додали, що холдинг продовжить практику тісної партнерської співпраці з владою Києва, включаючи спільну роботу за програмою будівництва житла для постраждалих від афери «Еліта-Центру». У плановому режимі триватиме виконання робіт на НСК «Олімпійський», генеральним підрядником реконструкції якого є «Київміськбуд».

“Керівництво холдингу звертається до представників ЗМІ з проханням відповідально підходити до висвітлення корпоративних подій АТ ХК "Київміськбуд" та не нагнітати соціальну напругу, для якої немає жодних підстав. Зі свого боку АТ ХК «Київміськбуд» гарантує регулярне інформування громадськості про діяльність компанії та оприлюднення офіційної позиції з тих або інших питань”, - запевняють у компанії.

В управлінні також повідомили, що 19 вересня "Київміськбуд" від компанії-реєстратора ТОВ "Адрем" в офіційному порядку була отримана інформація про те, що станом на 19 серпня Київська міська рада не входить до складу акціонерів холдингу. “Новими власниками відповідного пакету акцій нині є зарубіжні інвестиційні компанії: Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd та ін”, - зазначили у холдингу.

У компанії нагадують, що «Київміськбуд» отримав офіційного листа, підписаного керівниками компаній Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd. У ньому, зокрема, йдеться, що перераховані юридичні особи як акціонери АТ ХК «Київміськбуд» орієнтовані на довгострокову співпрацю і зацікавлені у динамічному розвитку холдингової компанії. Як портфельні інвестори, вказані компанії не мають наміру безпосередньо брати участь в операційному управлінні холдингу.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії щодо внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи у суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

У позові зазначається, що ТОВ «ФК «Новий регіон» має повернути зобов`язання (80% акцій «Київміськбуду») за актом прийомки-передачі територіальній громаді Києва в особі ДУ комунальної власності КМДА. При цьому реєстратори – ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» – мають внести записи до систем реєстру власників іменних цінних паперів «Київміськбуду» про перехід у власність Київської міськради 52 910 760 акцій.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

Транспорт

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України проводить дослідчу перевірку фактів можливого незаконного ввезення в Україну дорогих автомобілів, до яких начебто причетні дипломатичні представники однієї з країн. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, за словами першого заступника начальника ГУБОЗ МВС України Едуарда ФЕДОСОВА, “на сьогодні немає підстав говорити про порушення щодо митного оформлення транспортних засобів представників дипломатичного корпусу”.

Водночас, зазначив Е.ФЕДОСОВ, після закінчення перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

* * *

Кабінет міністрів України розпорядженням від 22 вересня №1865-р звільнив Михайла ГРИГОРОВА з посади першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України. Текст документу розміщений на Урядовому порталі.

М.ГРИГОРОВ звільнений згідно з його заявою та виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, М.ГРИГОРОВ був призначений на посаду першого заступника голови Державної служби автомобільних доріг України 2 червня 2010 року.

Приватизація

Експерти вважають, що повернення Запорізького алюмінієвого комбінату («ЗАлК») у державну власність є перевіркою на міцність українсько-російських відносин. Таку думку експерти висловили в експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна.

В інституті нагадують, що Генеральна прокуратура України добивається повернення в держвласність найбільшого вітчизняного виробника алюмінію - «ЗАлК». Зараз підприємством володіє підконтрольний російському бізнесмену Олегу ДЕРИПАСКУ алюмінієвий гігант «РусАл». У зв`язку з цим Інститут Горшеніна провів опитування серед експертів про те, як довго триватимуть судові розгляди, як даний конфлікт позначиться на відносинах між Росією та Україною, а також які перспективи розвитку української алюмінієвої промисловості.

Директор інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної групи «Сократ» Володимир КЛИМЕНКО вважає, що конфлікт навколо повернення «ЗАлК» у держвласність матиме затяжний характер і може викликати резонанс у політичних і ділових відносинах Росії та України. На думку експерта, досягти компромісу можна шляхом зміни тарифу на електроенергію для комбінату. «Виробництво алюмінію вимагає великої кількості електроенергії, тому алюмінієві заводи, як правило, будуються біля гідроелектростанцій і отримують дешеву електроенергію. Компроміс можливий саме в розрізі отримання електроенергії за іншим тарифом», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Він також додав, що ціна на електроенергію для підприємства й надалі впливатиме на привабливість цього активу. «Комбінат може бути цікавий іншим провідним іноземним виробникам алюмінію. Але питання тарифу на електроенергію все одно стоятиме. Без його рішення завод, можливо, нікому не буде цікавий», - сказав експерт.

Віце-президент УСПП, голова наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ», кандидат економічних наук Мирослав ТАБАХАРНЮК також вважає, що повернення комбінату в держвласність може спричинити низку негативних наслідків. «Перше, про що варто сказати – це політичні наслідки такого рішення. Я вважаю, що буде неправильно, якщо «ЗАлК» буде повернено в держвласність. Також слід враховувати, як це позначиться на інвестиційному кліматі та інвестиційних можливостях України», - сказав експерт.

Разом із тим, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців високо оцінив перспективи розвитку української кольорової металургії. «Україна має сировинні ресурси для розвитку алюмінієвої промисловості, має потужності по електроенергії. Виходячи з того потенціалу, який вона має, вона приречена бути країною з великими обсягами виробництва кольорових металів, зокрема, алюмінію», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

Аналітик із металургії ГІК «Aton» Ілля МАКАРОВ (Росія), у свою чергу, вважає, що даний конфлікт ніяк не вплине на відносини України та Росії. «З приходом нової влади в Україні відносини між державами налагодилися. Зараз лише один позитив. Один конкретний випадок із ДЕРИПАСКОЮ ніяк не вплине на відносини, до того ж, у ДЕРИПАСКИ останнім часом складається не зовсім хороша репутація в Росії», - сказав він і додав, що на даному етапі українська алюмінієва промисловість не зовсім цікава російському бізнесу. «Сьогодні своїх потужностей у «РусАл» достатньо. Алюміній в основному – це експортна продукція. У «РусАл» самого зараз проблеми з реалізацією своєї продукції, тому в даних умовах він не зовсім зацікавлений в українських алюмінієвих активах. Проте, окрім «РусАл», як одного з найбільших світових виробників алюмінію, думаю, взагалі ніхто не буде зацікавлений в українському підприємстві», - сказав І.МАКАРОВ.

Партнер міжнародної юридичної фірми «Integrites» Андрій ЛЯХОВ вважає, що тривалість розгляду та його резонанс залежатимуть від позицій, які сторони займуть у цьому конфлікті. «Якщо нинішній уряд України не повторюватиме досвіду попередньої адміністрації в націоналізації «Криворіжсталі», то ця суперечка може затягнутися на декілька років. Якщо всі сторони поводитимуться коректно і в рамках закону, суперечка не матиме негативного впливу в матеріальному плані на російсько-українські відносини. Проте, якщо Генпрокуратура ухвалить рішення націоналізувати підприємство, ДЕРИПАСКА, без сумніву, постарається задіяти важелі впливу та зв`язку, які у нього є в російському уряді, для утримання власності», - сказав А.ЛЯХОВ.

Погода

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у карпатському регіоні вдень короткочасні дощі, окремі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10°, у південній частині та на Закарпатті 11-16°; вдень 19-24°, на півдні місцями до 27°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області у неділю опади не очікуються, вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, у Дніпрі біля Києва 16°.

(УНІАН)