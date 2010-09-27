Сьогодні в Україні розпочинається висування кандидатів на місцевих виборах

Сьогодні в Україні розпочинається висування кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Згідно з розміщеним на сайці Центральної виборчої комісії календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, висування кандидатів розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня виборів і проводиться з 27 вересня до 2 жовтня включно.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня, стартувала виборча кампанія з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 31 жовтня.

Вибори пройдуть за мажоритарно-пропорційною системою: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% – в мажоритарних округах. Участь у місцевих виборах блоків партій не передбачена.

Вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою.

Право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями тільки через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії. Місцева організація партії може висувати лише одного кандидата на посаду міського голови. До того ж, кандидата можуть висувати тільки міські організації партій. Самовисуватися можуть кандидати на посади сільських та селищних рад.

Чергові вибори 31 жовтня проводяться у всіх без винятку сільських, селищних та міських голів, сільських, селищних, міських, районних в місті та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради і Тернопільької обласної ради.