Грищенко і його турецький колега обговорили можливості співпраці

Міністри закордонних справ України і Туреччини Костянтин ГРИЩЕНКО та Ахмет ДАВУТОГЛУ обговорили можливості налагодження економічної співпраці у трикутнику Україна – Туреччина – Росія як державами, шо відіграють роль мостів між Європою та Азією.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі міністрів у рамках участі у загальних дебатах 65-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що в останні півроку відносини між Україною і Туреччиною набули характеру справжнього стратегічного партнерства, найкращим свідченням чого є стабільне зростання товарообігу та взаємних інвестицій, підтримка Анкарою та Києвом міжнародних ініцатив один одного.

А.ДАВУТОГЛУ підтвердив зацікавленість турецької сторони в участі в ініційованій Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ міжнародній конференції високого рівня з питань ядерної безпеки, що відбудеться у квітні 2011 року у Києві. Також він запевнив у підтримці його країною заявки України на головування в ОБСЄ у 2013 році.

Міністри детально обговорили перспективи реалізації спільних масштабних транспортних проектів. Зокрема, Україна зацікавлена у приєднанні Туреччини до українсько-білорусько-литовського транзитного залізничного маршруту перевезення контенйнерів «Вікінг».

Зі свого боку, міністр закордонних справ Турецької Республіки висловив ініціативу розглягути можливість створення транспортного коридору Україна – Туреччина – Єгипет та від Балтії до Червоного моря через Литву, Білорусь, Україну, Туреччину, Сирію та Йорданію.

«За останній рік Україні вдалося нормалізувати відносини або активізувати партнерство з усіма країнами, що становлять інтерес з точки зору створення транспортних коридорів на напрямках Схід – Захід та Північ – Південь, що дозволяє сьогодні всерйоз розглядати реалізацію найбільш амбітних маршрутів», - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Також сторони детально обговорили формат налагодження міжвідомчої співпраці з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес, і графік візитів на різних рівнях.