Томенко наголошує на необхідності розвитку туристичного потенціалу України

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що при правильному державному підході та створенні сприятливих умов для інвесторів Україна може стати однією з найпривабливіших туристичних країн у Європі.

Про це він заявив сьогодні в ефірі на “5 каналі” з нагоди Всесвітнього дня туризму, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зазначив, що до сьогодні одним з головних напрямків розвитку туризму в Україні вважалося формування іміджу України у світі та робота на залучення іноземців в Україну. “Насправді ж ситуація така, що сьогодні передовсім треба будувати туризм для власних громадян, а вже потім для іноземців”, - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання ведучих стосовно правильності того, що нині вся державна політика побудована на організації туристичних маршрутів і туристичної діяльності для Євро-2012, М.ТОМЕНКО назвав це не зовсім правильним. “Цілком очевидно, що більшість спортивних вболівальників приїздять виключно для перегляду футбольних матчів і відпочинку у межах міст, у яких відбуваються ці матчі. Тому і туристичні маршрути треба будувати як постійно функціонуючі, а не для футбольних вболівальників”, - зазначив віце-спікер.

Говорячи про перспективні напрямки розвитку туристичної галузі, заступник голови ВР відзначив, що сьогодні треба думати про активний розвиток зеленого туризму, передовсім у центральній Україні, розвивати туристичні маршрути у Карпатах та на півдні України, зокрема, потенціал Бугу, Асканії-Нової та найбільшої у Європі Олешківської пустелі.

Найбільш проблемною М.ТОМЕНКО назвав ситуацію довкола Криму. “На сьогодні Крим - це місце для відпочинку чиновників, бізнесменів та ностальгуючих за Радянським Союзом росіян”, - констатував він.

”Розвиваючи ж зимовий туризм, варто думати не про будівництво у Карпатах дорогих спортивних об’єктів для неіснуючих видів спорту за бюджетні кошти, а створити привабливі умови для інвестора, щоби, бодай, у Закарпатській, Чернівецькій та, можливо, у Львівській областях з’явилися гірськолижні курорти такого рівня, як Буковель”, - зазначив заступник голови ВР.

Загалом, висловив переконання М.ТОМЕНКО, “при правильному державному підході і створенні нормальних умов для інвесторів, у перспективі Україна може стати однією з найпривабливіших країн у Європі в туристичному сенсі”.