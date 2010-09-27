Азаров 30 вересня відвідає Польщу з офіційним візитом

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ 30 вересня відвідає Польщу з одноденним офіційним візитом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі польського правління.

Згідно з повідомленням, М.АЗАРОВ проведе двосторонню зустріч с головою правління Польщі Дональдом ТУСКОМ.

За даними Посольства України у Варшаві, в ході визиту М.АЗАРОВ проведе зустрічі з вищими посадовими особами Польщі, візьме участь у засіданні міжурядового українсько-польського комітету з питань проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також відвідає Варшавську фондову біржу.