Україна та Туреччина обговорюють питання активізації "трикутного" співробітництва

Міністри закордонних справ України і Туреччини Костянтин ГРИЩЕНКО і Ахмет ДАВУТОГЛУ обговорили можливості налагодження економічного співробітництва в трикутнику Україна - Туреччина - Росія як між державами, котрі грають роль мостів між Європою і Азією.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшла мова під час зустрічі міністрів у рамках участі в спільних дебатах 65-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

К. ГРИЩЕНКО зазначив, що в останні півроку стосунки між Україною і Туреччиною набули характеру справжнього стратегічного партнерства, кращим свідченням чого є стабільне зростання товарообігу і взаємних інвестицій, підтримка Анкарою і Києвом міжнародних ініціатив один одного.

А. ДАВУТОГЛУ підтвердив зацікавленість турецької сторони в участі в ініційованій Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ міжнародній конференції високого рівня з питань ядерної безпеки, яка відбудеться в квітні 2011 року в Києві. Також він запевнив у підтримці його країною заявки України на головування в ОБСЄ у2013 році.

Міністри детально обговорили перспективи реалізації спільних масштабних транспортних проектів. Зокрема Україна зацікавлена в приєднанні Туреччини до українсько-білорусько-литовського транзитного залізничного маршруту перевезення контейнерів "Вікінг".

Зі свого боку, міністр закордонних справ Турецької Республіки вийшов з ініціативою розглянути можливість створення транспортного коридору Україна - Туреччина - Єгипет і від Балтії до Червоного моря через Литву, Білорусь, Україну, Туреччину, Сирію і Йорданію.

"За останній рік Україні вдалося нормалізувати відносини або активізувати партнерство з усіма країнами, що представляють інтерес з точки зору створення транспортних коридорів на напрямах Схід - Захід і Північ - Південь, що дозволяє сьогодні серйозно розглядати реалізацію найамбітніших маршрутів", - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Також сторони детально обговорили формат налагодження міжвідомчої співпраці з широкого кола питань, які представляють взаємний інтерес, і графік візитів на різних рівнях.