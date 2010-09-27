У компанії «Фокстрот. Техніка для дому» змінився топ-менеджмент

У компанії "Фокстрот. Техніка для дому" змінився склад керівництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як вказують у повідомленні, виконавчим директором компанії "Фокстрот. Техніка для дому" став громадянин Австрії Уве Клен-Ціллі, представник консалтингової компанії UK&Partners. Заступниками виконавчого директора компанії призначені Каспер Дітлевсен, громадянин Данії, а також Юрій Пономаренко, громадянин України.

Уве Кленк-Ціллі і Каспер Дітлевсен є партнерами міжнародної консалтингової компанії UK&Partners. Вони працюють з рітейлерами і FMCG - компаніями по всьому світу. UK&Partners охоплює такі сфери діяльності: злиття і поглинання, аудит, стратегічне орієнтування і підтримка нових компаній, продажі, міжнародна експансія, підбір персоналу, а також робота у складі ради директорів для привнесення незалежного досвіду і думок.

Уве Кленк-Ціллі працює менеджером вищої ланки в галузі роздрібної торгівлі і реалізації товарів повсякденного попиту у всьому світі протягом понад 25 років. У його арсеналі - позиції топ-менеджера, члена Наглядової ради, члена Правління корпорації WAL - MART International в Європі і Північній Америці (найбільшій компанії у світі). Партнер пана Кленк-Ціллі Каспер Дітлевсен понад 15 років працює менеджером середньої і вищої ланки. Він був зайнятий в компаніях Coca - Cola ReckittBenckiser, а також Epson Corporation - на керівній посаді.

Пост комерційного директора компанії займе Ян Неедлі, який є громадянином Чехії і має багатий досвід роботи на керівних позиціях в міжнародних роздрібних компаніях Чехії, України, Росії і Великобританії. Тривалий час він працював в METRO Group Україна.

Новим операційним директором став громадянин України Олексій Погорєлов. До призначення він працював в українських роздрібних компаніях, а також в компаніях Husquarna і Electrolux.

"Наша мета - утримати лідерські позиції на ринках України і Молдови. З новими змінами керівництва ми забезпечимо зростання ефективності компанії і збільшимо її ринкову вартість. Завдяки новому менеджменту ми зможемо використовувати кращий світовий досвід, щоб впровадити його в нову бізнес-модель. Ми переконані у правильності рішення, і раді вітати нових колег у нашій команді" - сказав співзасновник Групи компаній "ФОКСТРОТ", голова Наглядової ради компанії "Фокстрот. Техніка для дому" Валерій Маковецький.

Довідка УНІАН. Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" була заснована в 1994 році і на сьогодні є безумовним лідером ринку України і Молдови з роздрібного продажу побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Частка ринку кінцевого споживання складає понад 20% в Україні, і понад 15% в Молдові. Станом на вересень 2010 року компанія налічує 195 супермаркетів "Фокстрот. Техніка для дому" і 38 гіпермаркетів "FoxMart". Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України; загальна торговельна площа об'єктів складає понад 200 000 кв. м. З вересня 2010 р. компанія "Фокстрот. Техніка для дому" є членом "Euronics" - найбільшої закупівельної групи побутової електроніки представленої у 30 європейських державах.