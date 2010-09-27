Турчинова знову викликають до СБУ

Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА в чергове викликають на допит до Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, О.ТУРЧИНОВ відвідає Володимирську, 33, завтра, 28 вересня, о 9:45.

Як повідомляв УНІАН, це вже четвертий виклик О.ТУРЧИНОВА до СБУ.

Сам О.ТУРЧИНОВ вважає, що СБУ викликає його на допити з метою перешкодити підготовці “Батьківщини” до місцевих виборів.