Головне на 27 вересня

Сьогодні біля Посольства Швеції у Києві відбувся пікет на підтримку позову до Апеляційного суду округу Свеа, що у Стокгольмі, про визнання недійсним рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, пікет організований ініціативною групою громадян.

Як повідомила лідер ініціативної групи Ольга ВЕРЕМЕЄНКО, під позовом стоїть близько 100 тисяч підписів, зібраних активістами в різних куточках України.

Листи з підписами, які сьогодні привезли пікетувальники до посольства, отримав безпосередньо сам посол Швеції.

Учасники акції заявили, що вимагають скасування рішення Стокгольмського арбітражного суду, оскільки воно є необ`єктивним, несправедливим і ухвалювалося без врахування усіх обставин, що можуть вплинути на зміну судового вердикту.

Маніфестанти також висловили обурення тим, що українська влада замість відстоювання позицій держави погодилася з доводами компанії “РосУкрЕнерго” щодо повернення їй 11 млрд. кубометрів газу. За їхніми словами, відомо про тісні зв`язки представників нинішньої влади з “РосУкрЕнерго”, зокрема, власник РУЕ Дмитро ФІРТАШ під час виборчої кампанії підтримував Віктора ЯНУКОВИЧА. Ці люди мають намір покласти 5,4 мільярда доларів - вартість газу, який належить компенсувати “РосУкрЕнерго”, разом із штрафними санкціями - до своїх кишень, заявили пікетувальники.

“Ми як громадяни України в кінцевому підсумку взяли на себе весь тягар фінансової відповідальності за виконання судового рішення, отже є зацікавленою стороною у цьому процесі”, - відзначила О.ВЕРЕМЕЄНКО.

За її словами, безпосередньо у позові вимоги громадян України обгрунтовуються наступними причинами:

Висновок суду про правомірність оформлення 11 мільярдів кубометрів газу на користь “Натогазу України” значною мірою залежить від врахування ролі у ситуації, що склалася, російської компанії “Газпром”. Так, “Газпрому” було відомо про намір “Нафтогазу України” придбати 11 мільярдів кубометрів газу, які є предметом позову “РосУкрЕнерго”.

“Газпром” є одним з власників “РосУкрЕнерго”, а у своїх комерційних питаннях газовий посередник є залежним від російського монополіста. “По суті, в технічних угодах з “Нафтогазом” “Газпром” і “РосУкрЕнерго” - є одне ціле», - сказано у позові.

Зі статуту “РосУкрЕнерго” випливає, що компанія має право подати судовий позов тільки за згоди всіх своїх власників.

“В результаті “Газпром” діяв зі злим умислом стосовно інтересів “Нафтогазу”, а іншими словами — інтересів громадян України, оскільки він ініціював згадану трансакцію тільки для того, щоб надалі дати згоду на початок судового процесу”, - процитувала О.ВЕРЕМЕЄНКО позивачів. Такі дії з боку керівництва “Газпрому” мають бути предметом свідчень перед Трибуналом, вважають вони.

У позові також наголошується, що тягар виконання судового рішення лягає не на плечі “Нафтогазу”, а на українських громадян. Український уряд визнав, що “Нафтогаз” закінчить цей рік із збитком 10 мільярдів гривень. Для покриття цієї “діри” урядом санкціоновано підвищення тарифів на газ для населення на 50%. Єдиним можливим виходом виконання Арбітражного рішення для “Нафтогазу”, підкреслюється в позові, є чергове підвищення тарифів, що поставить українців за межу бідності, і порушить їхнє право на достатній рівень життя, закріплене у ст. 48 Конституції України”.

Автори позову також нагадують “про радикальну відмову “Нафтогазу України” від своєї початкової позиції, яка була представлена під час трьох перших засідань”. Ця зміна відбулася після приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА та його команди.

Показовими, наголосили позивачі, є повідомлення у міжнародній пресі, з посиланням на неназваного члена Трибуналу, який заявив, що за всі довгі роки його роботи він не пам`ятає такої справи, в якій би одна зі сторін робила б все для того, щоб її програти.

“Отже, високоповажних арбітрів посадовцями України було введено в оману, надано неправдиві відомості та замовчано фактичні обставини укладання угоди, що мало вирішальне значення для прийняття об`єктивного рішення у даній справі”, - сказано у позові.

Керуючись статтями 33 та 34 Шведського Закону (SFS 1999:116) “Про арбітраж”, громадяни України просять Апеляційний суд округу Свеа визнати недійсним рішення Арбітражного суду при Стокгольмській торговельній палаті від 8 червня 2010 року, повідомила О.ВЕРЕМЕЄНКО.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги шести українських банків з іноземним капіталом ("ПроКредіт Банк" (Україна), "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "Правекс-Банк", банк "Форум" і "ВТБ Банк"), включаючи їх довгострокові рейтинги дефолту емітенту («РДЕ») в іноземній валюті на рівні «B» зі «Стабільним» прогнозом, які враховують потенціал підтримки з боку зарубіжних акціонерів банків.

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Агентство також підтвердило індивідуальні рейтинги банків на рівні «D/E» у "ПроКредіт Банку" (Україна) і на рівні «E» у "УкрСиббанку", "Укрсоцбанку", "Правекс-Банку", банка "Форум" і "ВТБ Банку", які відображають значні проблеми з якістю активів у банків.

Кожний з даних банків відповідно до звітності має високі рівні проблемних кредитів (кредити, прострочені більш ніж на 90 днів) і/або пролонгованих/реструктурованих кредитів. Сукупно такі кредити становлять близько 37-67% кредитного портфеля кожного з банків на кінець 1-ої половини 2010 р. Вищий індивідуальний рейтинг "ПроКредіт Банку" (Україна) відображає суттєво нижчий рівень проблемних кредитів (6% порівняно з 26-41% у співставних банків), хоча реструктуровані кредити перебувають на рівні показників інших банків.

ДК «Газ України» зазначає, що договори з підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на забезпечення природним газом у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. укладатимуться лише за умови оформлення актів звірки з компанією і 100% розрахунків за спожитий енергоносій, після чого виділятимуться планові обсяги природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ДК «Газ України» висловлює також стурбованість загальним незадовільним станом розрахунків підприємств ТКЕ.

Так, станом на 24 вересня ц.р. заборгованість теплопостачальних підприємств (без АЕК «Київенерго») за спожитий у 2008-2010 рр. природний газ становить 4,65 млрд. грн.

Впродовж цього періоду найбільша заборгованість у підприємств ТКЕ Дніпропетровської (821 млн. грн.), Донецької (773 млн. грн.), Харківської (732 млн. грн.) Луганської (375 млн. грн.), Одеської (258 млн. грн.), Запорізької (231 млн. грн.), Житомирської (123 млн. грн.), Львівської (123 млн. грн.), Київської (110 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (136 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2008-2010 рр. заборговула ДК «Газ України» понад 522,62 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 84%).

Станом на 24 вересня ц.р., підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09), на 79%. Борги теплопостачальних організацій перед компанією за цей період перевищують 2,1 млрд. грн.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із 01.10.2009 р. природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (51%), Закарпатської (52%), Житомирської (64%) областей і м. Севастополь (57%).

На 100% забезпечили розрахунки підприємства ТКЕ Миколаївської та Чернівецької областей, на 96% - Полтавської, на 92% - Черкаської, на 90% - Львівської областей.

ДК «Газ України» підкреслює, що вартість спожитого впродовж 2008-2010 рр. природного газу повинна бути повністю (стовідсотково) сплачена до кінця вересня.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Через значну заборгованості підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця) розрахунків за імпортований природний газ.

Державне підприємство «Вугілля України» має намір відкрити в АТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії» кредитну лінію в обсягу до 300 млн. грн., в ПАТ «Промінвестбанк» – до 160 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленнях держпідприємства, розміщених на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, підприємство має намір відрити лінії на період з жовтня 2010 року по вересень 2011 року.

Розмір фонду оплати праці у серпні 2010 року становив 24,901 млрд. грн., у січні-серпні – 190,088 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики.

За підсумками серпня 2010 року, кількість зайнятих громадян становила 10,657 млн., що на 0,3% менше, ніж за підсумками липня. Зокрема, у серпні цей показник був найвищим у Донецькій (1,143 млн. громадян), Дніпропетровській (922,2 тис.) областях і в Києві (1,22 млн.), найнижчим – у Чернівецькій (137,7 тис. громадян), Тернопільській (178,8 тис.) і Волинській (197,6 тис.) областях.

Кількість працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати, за підсумками серпня становила 54,6 тис., що на 5,8% більше, ніж за підсумками липня. У режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин у серпні працювало 530,9 тис. українців - на 7% менше, ніж у липні.

Національний банк України готує законопроект із зміни процедури роботи з проблемними банками і їх ліквідації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор юридичного департаменту Нацбанку Віктор НОВИКОВ.

«Визначатимуться проблемні банки. Впродовж шести місяців такий банк вважатиметься проблемним. Якщо його не виводять зі стану проблемного, він переходить у категорію неплатоспроможного і переходить під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - сказав В.НОВИКОВ і при цьому додав, що не виключене введення куратора НБУ в проблемні банки.

Директор юрдепартаменту відзначив, що Фонд виконуватиме функції тимчасового адміністратора такого банку. У випадку якщо впродовж невеликого часу (для маленьких банків – до 6 місяців) банк не вдасться оздоровити, то Нацбанк, за поданням Фонду, прийматиме рішення про ліквідацію такої кредитно-фінансової установи. Процедура ліквідації також здійснюватиметься Фондом гарантування вкладів.

«Законопроект передбачає жорсткіші умови виведення банку з ринку, не так як зараз вони по три роки ліквідовуються. Вважається, що Фонд зацікавленіший у проведенні ефективної ліквідації, оскільки він витрачає свої кошти на проведення компенсаційних виплат із вкладів», - сказав В.НОВИКОВ.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9265/7,9325 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9320/7,9360 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 7,9350/7,9385 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2594 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2594/0,2596 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися – 0,2590/0,2592 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель впав і становив 30,6123 рублів за долар (-0,3327).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3430/1,3490 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6645/10,6760 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6640/10,6725 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,6880/10,6980 грн./євро.

(УНІАН)